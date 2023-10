Rad-Talent (20) überraschend verstorben – Rätsel um Todesursache

Von: Sascha Mehr

Teilen

Radfahrer Mark Groeneveld ist verstorben. © xspeedunited/Instagram

Ein großes Radsport-Talent ist völlig überraschend verstorben. Die Todesursache des 20-Jährigen ist bislang noch ungeklärt.

Frankfurt – Im Radsport herrscht große Trauer, denn Mark Groeneveld ist gestorben. Der Tod des erst 20-Jährigen kommt völlig überraschend. Sein Team Continental-Team X-Speed United informierte in einem langen Beitrag auf der Social-Media-Plattform Instagram über den Tod des Niederländers.

Radsport-Talent stirbt in Hongkong

„Schweren Herzens teilen wir mit, dass Mark Groeneveld während eines Projekts in Hongkong verstorben ist. Am Montag, den 23. Oktober, haben XSU und die Welt eine weitere große Seele verloren. Unser tiefstes Beileid gilt seiner Familie, seinen Teammitgliedern und seinen Freunden“, heißt es in der Mitteilung seines Rennstalls.

Die Todesursache des 20-Jährigen ist noch nicht geklärt, das Continental-Team X-Speed United gab aber erste Informationen heraus: „Während die Umstände von Marks Tod derzeit untersucht werden, haben wir vorläufige Informationen erhalten, die darauf hindeuten, dass die Ursache möglicherweise auf einen Herzinfarkt zurückzuführen ist. Wir arbeiten eng mit den zuständigen Behörden zusammen, um alle Fakten zu sammeln und Marks Familie in dieser schmerzhaften Zeit die notwendige Unterstützung zu bieten.“

„Mark war ein unglaublicher Mensch und ein geschätztes Mitglied unseres Teams. Er hatte einen bemerkenswerten Geist und war immer bereit, mit seinem ansteckenden Lächeln und seiner warmherzigen Art hinter den Kulissen Hand anzulegen. Seine Anwesenheit hat unsere Tage erhellt, und alle, die das Privileg hatten, ihn kennenzulernen, werden ihn zutiefst vermissen. Mit herzlichem Beileid, Mark wird von uns nie vergessen werden“, so das Statement seines Rennstalls weiter

Radsport-Talent: Todesursache ungeklärt

Groeneveld befand sich mit seinem Team in Fernost und bestritt einen Tag vor seinem Tod das Straßenrennen Sun Hung Kai Properties Hong Kong Cyclothon. Das Rennen über 103,2 Kilometer, das der Österreicher Lukas Pöstlberger gewann, beendete der 20-Jährige nicht. Es erreichten von 79 gestarteten Fahrern aber auch nur ganze 23 das Ziel.

Unter der Mitteilung des Todes von Mark Groeneveld, bekundeten zahlreiche Fans und Bekannte ihr Beileid. „Ich kannte Mark persönlich, wir gingen hier in den Niederlanden zusammen auf die gleiche Schule. Er war ein toller Mensch, wirklich lustig und immer für einen Witz aufgelegt. Die Nachricht von seinem Tod war für mich ein großer Schock und eine unwirkliche Erfahrung. Mir fehlen die Worte und ich hoffe, dass seine Familie durch die Liebe und Unterstützung der Gemeinschaft in der Lage ist, seinen Tod zu betrauern“, schrieb beispielsweise ein Freund aus Kindertagen.

Neben dem Tod von Mark Groeneveld gab es weitere Radsportler, die in den vergangenen Monaten verstarben. Unter anderem ließ der Schweizer Gino Mäder sein Leben bei der Tour de Suisse. (smr)