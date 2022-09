Unterhachings Nachwuchs nimmt SC Olching auseinander – Strafläufe nach dem Spiel

Dominik Dierich SC Olching © privat

Der SC Olching hat ein Debakel erlebt. Gegen die Zweite der SpVgg Unterhaching setzte es eine 1:5 (0:3)-Heimniederlage. Olchings Trainer Martin Buch kündigte Konsequenzen an.

Olching – Martin Buch ist bekannt als Mann der klaren Worte. Entsprechend lederte der 40-Jährige nach der peinlichen 1:5 (0:3)-Heimniederlage gegen die SpVgg Unterhaching II los. „Die Leidenschaft hat gefehlt, Zweikampfverhalten null, jede Menge Passfehler.“ Für die kommenden Tage kündige der Olchinger Trainer eine Aufarbeitung an. „Da muss was passieren. Das können wir so nicht hinnehmen.“

Die erste kleine Strafeinheit setzte Buch unmittelbar nach seiner Brandrede im Mittelkreis an. Die Spieler mussten noch ein paar Tempoläufe auf dem Spielfeld absolvieren. Glück im Unglück: Das Ergebnis hat keine Auswirkung auf die Tabelle, da die Zweitvertretung des Regionalligisten in dieser Saison außer Konkurrenz in der Landesliga mitspielt.

Vier Spieler sagen ab

Bereits am Samstagvormittag nahm das Unheil seinen Lauf. Im Minutentakt summte Buchs Handy, am Ende sagten mit Moritz Vollmer, Marco Kossi, Benedikt Wiegert und Luca de Caro vier Spieler krankheitsbedingt ab. So musste mit Oldie Thomas Schneider ein altgedienter Recke aus der Kreisklasse-Reserve aushelfen. Tormann Michael Loroff lief als Feldspieler auf. „Mit einer C-Elf reichts nicht“, resümierte Buch.

Die jungen Wilden aus der Münchner Vorstadt waren über die gesamten 90 Minuten her im fremden Haus. „Die wollten zocken und hatten Spaß.“ Am bemitleidenswertesten war noch Michael Pfützner, der junge Keeper bekam seine Bewährungschance zwischen den Pfosten, wurde aber ein ums andere Mal von seinen Vorderleuten im Stich gelassen. Pfützner nahm Buch von seinem Rundumschlag aus. „Er hat seine Sache ordentlich gemacht.“

Nur noch Ergebniskosmetik

Per Doppelschlag trafen Felix Lautenbacher (9.) und Dominique Girtler (13.) zum schnellen 0:2 für die Gäste. Drei Minuten vor dem Pausenpfiff von Schiedsrichter Florian Ziegler (Hohenpeißenberg) erhöhte Aaron Keller auf 0:3. In der zweiten Halbzeit sahen die 100 Zuschauer im Amperstadion ein ähnliches Bild. Der Anschlusstreffer von Dominik Dierich (71.) taugte nur zur Ergebniskosmetik. Drei Minuten später stellte Andreas Hirtlreiter per Elfer den Drei-Tore-Abstand wieder her. Kurz vor Schluss machte Florian Markert das Debakel für den SCO perfekt.