US-Basketballer um James und Wade als Netflix-Stars

Die US-Basketballer feiern 2008 in Peking ihren Olympisieg. © Kerim Okten/EPA/dpa

Die US-Basketballer LeBron James und Dwayne Wade werden mit ihrem Dokumentarfilm über die Mission Gold bei den Olympischen Spielen in Peking zu Netflix-Stars.

Washington - Der Streifen über das Olympia-Team der USA bei den Sommerspielen 2008 in China hat am 7. Oktober beim Streamingdienst Premiere. Der Dokumentarfilm unter dem Titel „The Redeem Team“ ist die erste Zusammenarbeit von Netflix mit dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC). Mit Aufnahmen hinter den Kulissen sowie Interviews mit Spielern und Trainer Mike Krzyzewski wird der Weg der US-Basketballer zum Olympia-Gold aufgezeigt. Vier Jahre zuvor in Athen hatte es für die Amerikaner nur zu Bronze gereicht.

Der bei einem Hubschrauberabsturz im Februar 2020 ums Leben gekommene Kobe Bryant war Kapitän des Teams von 2008, dem auch James, Wade, Chris Paul, Jason Kidd und Carmelo Anthony angehörten. Regie führt Jon Weinbach, der bereits Michael Jordans letzte Saison bei den Chicago Bulls in Szene gesetzt hatte. dpa