US-Medien: Mega-Vertrag für Coach Williams in Detroit

Monty Williams, damaliger Cheftrainer der Phoenix Suns, gestikuliert während eines Spiels. © Matthew Hinton/AP/dpa

NBA-Coach Monty Williams hat sich nach Informationen von US-Medien mit den Detroit Pistons auf einen Mega-Vertrag geeinigt. Der erst vor kurzem bei den Phoenix Suns entlassene Basketball-Coach soll demnach das lukrativsten Arbeitspapier eines Trainers in der Geschichte der Liga bekommen.

Detroit - ESPN berichtete von einem Sechsjahresvertrag mit einem Volumen von 78,5 Millionen US-Dollar, auf den sich Williams und die Pistons geeinigt hätten. Laut NBA-Experte Shams Charania soll sich der Vertrag unter bestimmten Bedingungen auf bis zu acht Jahre und 100 Millionen US-Dollar ausweiten lassen können.

Williams war 2022 zum NBA-Trainer des Jahres gewählt worden. In dieser Saison scheiterten die Phoenix Suns in den NBA-Playoffs allerdings bereits in der zweiten Runde an den Denver Nuggets. Mit Kevin Durant, Chris Paul und Devin Booker als Stars war die Mannschaft aus Arizona für viele eigentlich Titel-Favorit gewesen. Die Pistons waren in der vergangenen Saison das Team mit der schlechtesten Bilanz in der NBA. Bei 17 Siegen gab es 65 Niederlagen. dpa