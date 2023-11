Boxen heute live im TV und Stream: Hier läuft der nächste Kampf

Von: Andre Oechsner

An diesem Samstag steigen Joe Cordina und Edward Vazquez in den Ring. Für den Waliser geht es um nicht weniger als seinen IBF-Superfedergewichts-Titel.

Monte-Carlo – Das Fürstentum Monaco steht für Glamour, millionenschwere Yachten und das weltweit bekannte Formel-1-Rennen. An diesem Wochenende (Samstag, 23 Uhr) hält jedoch der Boxzirkus im Stadtstaat an der Côte d‘Azur Einzug. Im Casino von Monte-Carlo kämpfen Joe Cordina und Edward Vazquez um den Weltmeistertitel im Superfedergewicht. Wir sagen Ihnen, wie Sie das Spektakel live im TV und Live-Stream verfolgen können.

Boxen Joe Cordina vs. Edward Vazquez – live im Free-TV?

Der Boxkampf zwischen Joe Cordina und Edward Vazquez wird nicht live im Free-TV übertragen.

zwischen wird übertragen. Kein Free-TV-Sender hat sich die Rechte an dem Kampf gesichert, lediglich DAZN wird das Event in Deutschland ausstrahlen.

Joe Cordina gegen Edward Vazquez: Boxen im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird den Box-Kampf zwischen Joe Cordina und Edward Vazquez im Live-Stream übertragen.

wird den Box-Kampf zwischen übertragen. Die Übertragung der Hauptveranstaltung beginnt um 20 Uhr, für 23 Uhr ist die Auseinandersetzung zwischen Cordina und Vazquez angesetzt.

Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

Die Kosten für den Kampf belaufen sich auf 19,99 Euro in Deutschland.

DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store

Joe Cordina und Edward Vazquez werden am Samstag höchstwahrscheinlich nicht den einarmigen Banditen bedienen oder am Roulettetisch Platz nehmen, sondern im „Salle Madecin“ des Casinos von Monte-Carlo um den WM-Titel im Superfedergewicht kämpfen. Cordina setzt seinen Titel ein.

Cordina hatte sich den Titel im Superfedergewicht erst im April dieses Jahres zurückgeholt, als er den Tadschiken Shavkat Rakhimov besiegte. Die International Boxing Federation (IBF) entzog Cordina den Superfedergewichtsgürtel kurz nachdem er ihn zum ersten Mal gewonnen hatte, als er im Juni 2022 den damaligen Meister Kenichi Ogawa ausschaltete. Cordina verlor den Titel dann wieder am grünen Tisch, weil er den WM-Titel nach einer Handverletzung nicht gegen den IBF-Pflicht-Herausforderer Rakhimov verteidigen konnte.

Joe Cordina (r.) kämpft an diesem Wochenende in Monte-Carlo gegen Herausforderer Edward Vazquez. © Ian Tuttle/BPI/Shutterstock via www.imago-images.de

Boxen heute live: Joe Cordina lässt keine Zweifel an seiner Vorherrschaft aufkommen

An Cordina entzündeten sich in der Vergangenheit immer mal wieder heftige Debatten. Der 31-Jährige konnte während der offiziellen Pressekonferenz nur darüber lachen: „Die Leute sagten, ich hätte keine Kraft, ich habe Ogawa ausgeknockt. Dann hieß es, ich könne nur gut aussehen, und ich habe gegen Rakhimov gezeigt, dass ich zupacken kann.“

Cordinas Bilanz ist mit 16 Kämpfen und 16 Siegen, neun davon durch k. o., mit Sicherheit vorzeigbar. Das weiß der selbstbewusste Waliser natürlich und tritt in der Öffentlichkeit entsprechend auf: „Ich habe es als Profi immer wieder geschafft, und in meinen 180 Amateurkämpfen habe ich einige großartige, großartige Kämpfer geschlagen, die olympische und Weltmeisterschaftsmedaillen gewonnen haben. Das ist kein Zufall, ich bin ein echter Könner.“

Boxen in Monte-Carlo: Edward Vazquez will Joe Cordina „den Arsch versohlen“

Und Vazquez? Es ist nicht so, dass der Herausforderer keine beachtliche Bilanz hätte. Seinen letzten Kampf bestritt er am 29. Juli dieses Jahres gegen Bryan De Gracia. Vazquez gewann durch einstimmige Punktentscheidung (UD). Mit 15 Siegen in 17 Kämpfen lässt der US-Amerikaner keine Zweifel daran aufkommen, dass er mit Cordina mithalten kann.

Vazquez ließ es während der offiziellen Pressekonferenz ziemlich krachen. „Ich bin hier, um den Kampf zu gewinnen und bereit, ihm den Arsch zu versohlen“, so die vollmundige Ankündigung. „Ich will keine Ausreden hören. Jedes Mal, wenn ich diese Typen besiege, gegen die ich eigentlich verlieren sollte, kommt immer irgendeine bescheuerte Ausrede... er war noch nie mit jemandem wie mir da drin und er wird es herausfinden.“ (aoe)

