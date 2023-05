Vegas erreicht Stanley-Cup-Finals: 6:0 gegen Dallas

Spieler der Vegas Golden Knights feiern gemeinsam nach einem Tor. © Gareth Patterson/AP/dpa

Die Teilnehmer in den Finals um den Stanley Cup stehen fest: Nach den Florida Panthers machen auch die Vegas Golden Knights den Titel in ihrer Conference perfekt.

Dallas - Die Vegas Golden Knights stehen in der Final-Serie um den Stanley Cup. Das NHL-Team aus Las Vegas holte im sechsten Spiel der Western Conference Finals gegen die Dallas Stars den notwendigen vierten Sieg durch ein ungefährdetes 6:0 und trifft nun auf die Florida Panthers.

Mit zwei Toren und einer Vorlage war William Karlsson am Montagabend (Ortszeit) der gefährlichste Spieler auf dem Eis. Die Golden Knights stehen zum zweiten Mal in den Stanley-Cup-Finals. Das erste Mal war ihnen das in ihrer ersten NHL-Saison vor fünf Jahren gelungen, als sie den Washington Capitals mit Eishockey-Nationalspieler Philipp Grubauer unterlagen.

Die Stanley-Cup-Finals beginnen in der deutschen Nacht zu Sonntag mit dem ersten Spiel in Las Vegas. Spiel zwei in der Nacht zu Dienstag ist ebenfalls in der Glücksspieler-Stadt in Nevada, danach geht es nach Florida. Das Team, das zuerst vier Spiele gewinnt, holt den Stanley Cup. dpa