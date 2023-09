Verletzter NFL-Star Rodgers deutet Comeback-Willen an

New York Jets Quarterback Aaron Rodgers (8) äußert sich erstmals nach seiner Verletzung. © Seth Wenig/AP/dpa

Nach nur vier Spielzügen waren die Hoffnungen der New-York-Jets-Fans jäh beendet: Die Verletzung von Aaron Rodgers versetzte sie in Schockstarre. Nun hat sich der Star-Quarterback erstmals geäußert.

New York - NFL-Quarterback Aaron Rodgers hat sich erstmals nach seiner schweren Verletzung selbst geäußert und den Willen für ein Comeback angedeutet.

Drei Tage nach seinem Achillessehnenriss im ersten Spiel für sein neues Team New York Jets schrieb der 39-Jährige auf Instagram: „Ich bin am Boden zerstört und mache gerade alle Emotionen durch.“ Rodgers bedankte sich für die vielen Nachrichten und die Unterstützung der vergangenen Tage. Außerdem signalisierte er, nicht aufgeben zu wollen: „Die Nacht ist am dunkelsten vor dem Morgengrauen. Und ich werde erneut wieder aufstehen.“

Wegen seines Alters hatte es zuletzt Spekulationen gegeben, Rodgers könne seine Karriere womöglich beenden. Er war erst vor dieser Saison von den Green Bay Packers zu den Jets gewechselt und hatte das Team damit zu einem Super-Bowl-Kandidaten gemacht. Jets-Trainer Robert Saleh hatte bereits gesagt, er wäre schockiert, sollte Rodgers kein Comeback anpeilen und seine Karriere auf solch betrübliche Weise beenden.

Beim Sieg gegen die Buffalo Bills hatte Rodgers nur vier Spielzüge lang auf dem Feld gestanden, ehe er regelkonform zu Boden gerissen wurde und sich dabei die Achillessehne riss. Bei seiner Art der Verletzung rechnen Experten mit einer Ausfallzeit von neun bis zwölf Monaten. dpa