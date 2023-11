Perez vor Aus bei Red Bull? Formel-1-Experten warnen

Von: Jan Oeftger

Red Bull dominiert die Formel 1. Doch Sergio Perez muss Gerüchten zufolge um sein Cockpit beim Primus im kommenden Jahr fürchten.

São Paulo – Am Red-Bull-Team kommt in der diesjährigen Formel-1-Saison niemand vorbei. Die ersten beiden Plätze in der Fahrerwertung belegen die Red-Bull-Piloten Max Verstappen und Sergio Perez. In der Teamwertung ist Red Bull mit weitem Abstand an der Spitze. Doch trotzdem kann sich Perez noch nicht sicher um seinen Platz in der kommenden Saison sein.

Sergio Perez Geboren: 26. Januar 1990 (Alter 33 Jahre), Guadalajara, Mexiko Rennstall: Red Bull Racing Aktuelle Platzierung: 2 Siege: 6

Experten sehen Perez-Zukunft bei Red Bull nicht sicher

Experten warnen trotz der guten Leistung, dass Perez seinen Job verlieren könnte. „Wir haben gesehen, wie Red Bull Fahrer mit Verträgen mitten in der Saison entlassen hat. Ich denke, wir alle wissen, dass es bei einem Formel-1-Vertrag immer einen Ausweg gibt. Ich denke, Checo hat die ganze Saison über um seine Saison gekämpft“, sagte Rennfahrerin Naomi Schiff bei Sky.

Mit Blick auf den Saison-Endspurt ergänzte sie: „Leider gehen ihm die Rennen aus, in denen er die Situation wirklich ändern kann.“ Mit Martin Brundle schätzt ein weiterer Experte die Situation als schwierig ein. Auch, weil Weltmeister Verstappen wenig interessiere, wen er als Teamkollegen in seinem Team habe.

Experten sehen die Zukunft von Sergio Perez bei Red Bull in Gefahr. © IMAGO/Aloisio Mauricio

Verstappen ist nicht auf seinen Teamkollegen bei Red Bull angewiesen

„Max wird keine Sekunde Schlaf und keinen Herzschlag darauf verwenden, darüber nachzudenken“, meinte der Kommentator und ehemalige Rennfahrer Brundle. „Ihm kann es eigentlich völlig egal sein, wer im anderen Auto sitzt, oder? Er ist in seiner so guten Form.“ Deshalb ist er wohl momentan wenig auf einen Teamkollegen angewiesen.

Entgegen der Experten-Meinungen macht sich Perez zumindest öffentlich nicht so große Sorgen um die eigene Zukunft bei Red Bull. Stattdessen sei er „zu 100 Prozent sicher“, auch im kommenden Jahr für das Team zu fahren. „Ich bin schon seit 13 Jahren dabei. Und ich weiß, dass jeder hier eine andere Agenda hat, sogar die Journalisten.“

Auch Red-Bull-Motorsportchef Helmut Marko äußerte sich klar zu einem Verbleib des Mexikaners. „Völlig aus der Luft gegriffen“ seien die Spekulationen um einen vorzeitigen Abschied. Stattdessen werde man sich an den gültigen Vertrag halten. (jo)