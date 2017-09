Vettel: Singapur? „War nicht leicht zu verdauen“

Trotz 28 Punkte Rückstand auf den WM-Führenden Lewis Hamilton glaubt Ferrari-Pilot Sebastian Vettel noch an den Titel. Im tz-Interview spricht er über Singapur und den WM-Endspurt.

War’s das jetzt? Nach dem Startcrash von Singapur ist Sebastian Vettel in der Formel-1-WM in die Defensive geraten. Nein, das war’s noch nicht, sagt der 30-Jährige im ersten Teil des großen tz-Interviews. Warum er trotz der 28 Punkte Rückstand noch an sich glaubt, lesen Sie hier:

Herr Vettel, Sind Sie eher Bauch- oder Kopfmensch?

Vettel: Beides, aber im entscheidenden Fall eher Bauchmensch.

So wie in Singapur?

Vettel: Das war ein normaler Rennunfall. So etwas kann leider passieren. Ich wollte meine Position verteidigen, hinter mir wurde es eng.

Es gibt Experten, die Sie dafür kritisieren.

Vettel: Es ist immer leicht, von außen zu kritisieren. Aber man kann nicht gewinnen, ohne gewisse Risiken auf sich zu nehmen. Ich ärgere mich natürlich über die Punkte, die wir in Singapur liegen lassen haben. Aber das Rennen ist gelaufen, und es bringt nichts, darüber noch lange zu diskutieren und sich einen Hals zu machen. Stattdessen schaue ich nach vorne auf den nächsten GP.

28 Punkte Rückstand – ist damit die WM verloren?

Vettel: Nein! Obwohl das Rennen in Singapur unglücklich für uns endete, heißt das nicht, dass wir jetzt den Kopf in den Sand stecken und nicht weiter kämpfen. Wir schauen natürlich weiterhin nach vorne, Rennen für Rennen – das ist, was zählt.

„Natürlich sollte man nicht diese Linie überschreiten“

Trotzdem: Geht man manchmal zu weit?

+ Vettel in Singapur neben seinem zerstörten Ferrari. © imago/HochZwei Vettel: Das kann jeder im eigenen Leben am besten einschätzen. Wenn einem Dinge zu Herzen gehen und man viel Ehrgeiz entwickelt, dann gibt es vielleicht mal den Moment, wo man nicht Herr über sich selbst ist. Natürlich sollte man nicht diese Linie überschreiten, aber das passiert halt manchmal. Jeder hat irgendwo seinen Ehrgeiz, ob man das im Sport auslebt oder woanders. Wenn das nicht passieren würde, wäre das Leben dann immer so lebenswert? Für mich nicht. Ich denke, es ist ja auch interessant für andere Leute, sich bei jeder Situation seine eigene Meinung bilden zu können und sein eigenes Urteil zu fällen. In Baku war es so, jetzt in Singapur wieder. Wenn ich danach auf die Mütze bekomme, muss ich damit leben. Aber das Leben geht weiter.

Geht Ihnen Kritik nahe?

Vettel: Man denkt darüber nach. Der Abend in Singapur war nicht leicht zu verdauen. Vor allem weil ich das Rennen hätte besser abschließen können. Das war der Hauptbrocken, an dem ich zu kauen hatte. Die Situation und wie sie entstanden ist, war mir ziemlich klar – und in dem Moment habe ich so reagiert, wie ich reagiert habe. War das falsch? Hätte ich es besser machen können? Diese Fragen kann man sich oft stellen. Aber es ist passiert. Noch mal: Was mich wirklich gefuchst hat: dass ich am Ende einen Rennsieg weggeschmissen habe.

Welches sind diese entscheidenden Momente, in denen Sie aus dem Bauch heraus agieren?

Vettel: Das kommt drauf an, wie viel Zeit man für eine Entscheidung hat. Wenn ich wenig Zeit habe, höre ich schon auf den Bauch. Aber wenn ich mehr Zeit habe, bin ich einer, der alles fein säuberlich aufschreibt, was ist gut und was ist nicht so gut? Dann hat man am Ende eine Liste vor sich, aber hilft die wirklich? Ich weiß es nicht, unterm Strich entscheidet dann doch der Bauch.

Ferrari? „Mehr gibt’s nicht, zumindest auf die Formel 1 bezogen“

Im Rennen ist eher keine Zeit.

Vettel: Nein, im Rennen hat man wenig Zeit. Aber wenn man etwas weiter vorausplant, wie man sich einen Gegner zurechtlegt oder welche Strategie man jetzt verfolgt, wie man sich den Rest des Rennens einteilt, dann kann man ein bisschen überlegen und sich einen Plan machen. Da hält man sich in gewisser Weise auch dran. Aber in der Regel werden die meisten Entscheidungen im Rennen aus dem Bauch getroffen. Selbst wenn du dir einen Gegner zurechtlegen willst und sagst, auf dem Teil der Strecke bin ich sehr stark, da muss ich im entscheidenden Moment dran sein, aber wenn der dann einen Fehler macht und eine Lücke vorher schon aufgeht, dann muss man da auch rein.

Was auffällt: Sie sind dieses Jahr emotionaler denn je. Liegt das an der roten Farbe um Sie herum?

Vettel: Ich weiß nicht, ob ich dieses Jahr wirklich emotionaler bin. Aber ich glaube, die Italiener sind an sich emotionaler.

Auf einer Gefühlsskala von 1 bis 10: Wo steht Ferrari da?

Vettel: Bei zehn, ganz klar. Mehr gibt’s nicht, zumindest auf die Formel 1 bezogen. Aber ich denke, es ist normal, gerade wenn man älter wird, dass es dann Dinge gibt, die vielleicht ein bisschen wichtiger sind. Aber wenn’s ums Rennfahren geht, bedeutet mir das alles. Enzo Ferrari hat mal gesagt: Leidenschaft kann man nicht beschreiben, die muss man erleben. Rot ist nur eine Farbe, aber das, wofür sie steht – da kriegt man schon weiche Knie.

Sie könnten den Titel in Rot holen. Wie fühlen Sie beim Gedanken daran?

Vettel: Ich schaue nicht so weit voraus. Ich habe natürlich Ziele und Träume, aber ich glaube, dass es in der aktuellen Phase sehr wichtig ist, kühl und nüchtern und ein Kopfmensch zu bleiben, jeden Schritt wahrzunehmen. Denn ich sehe das immer wie eine Treppe. Theoretisch könnte man zwar Stufen überspringen, aber daran glaube ich in unserem Fach nicht – dafür sind die Stufen zu hoch. Wenn man dann immer darüber nachdenkt, wie man schneller ans Ziel kommt, verpasst man die einzelnen Schritte. Die sind aber ganz wichtig und fehlen am Ende, wenn man merkt, dass man nicht da ist, wo man sein will. Deswegen bin ich eher ein Schritt-für-Schritt-Mensch.

Interview: Ralf Bach