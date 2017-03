Video-Clips mit Harry G: Mick Schumacher macht seinen Führerschein

Darf auch abseits der Rennstrecken hinters Lenkrad: Mick Schumacher will in die Fußstapfen seines berühmten Vaters treten.

München - Harry G als Fahrlehrer? Das kann ja heiter werden! Dank Mercedes können wir alle nun daran teilhaben, wie der Münchner Comedian Mick Schumacher als Fahrlehrer anweist.

Ein grüner Helm, der eigentlich gelb ist, die Startnummer 25 auf dem Auto, den Führerschein in der Tasche: Mick Schumacher ist bereit! Bereit für seine erste Saison in der Formel 3, bereit aber auch für den Alltag im Straßenverkehr. An diesem Mittwoch wird der Sohn eines weltberühmten Vaters 18, und in der von Mercedes gegründeten „Fahrschule Furious“ lässt er den geneigten Betrachter in Video-Clips an seinen Erlebnissen als Fahrschüler teilhaben. Das ist natürlich nicht ganz ernst gemeint, denn als Fahrlehrer sitzt der Münchner Comedian Harry G. neben Schumacher. Ernst gemeint ist aber die Botschaft, die hinter diesem Auftritt steckt: „Schumi junior“ ist erwachsen geworden. Und er hat Ziele. „Ich möchte Formel-1-Weltmeister werden“, sagt er. Die richtigen Gene dafür hat er ja!