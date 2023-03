Vier Monate war er weg: Bommes-Comeback am Wochenende

Von: Jan Oeftger

Teilen

Alexander Bommes fällt seit einiger Zeit aus gesundheitlichen Gründen aus. Jetzt steht der Moderator vor seinem Comeback in der ARD-Sportschau.

Köln – Erst war es die Fußball-Weltmeisterschaft, dann die Handball-Weltmeisterschaft. ARD-Moderator Alexander Bommes musste im Herbst und Winter mehrere Sport-Großereignisse verstreichen lassen. Auch in der Bundesliga-Sportschau mussten Fans lange auf das Gesicht des Sportmoderators warten. Gesundheitliche Probleme ließen keine andere Möglichkeit.

Alexander Bommes geboren am 21. Januar 1976 in Kiel seit 2015 bei der Sportschau am Samstag

Doch das Warten hat ein Ende. Am Samstag (18. März 2023) gibt Bommes sein Comeback als Moderator der Sportschau. Dies bestätigte die ARD-Sportkoordination. Dann wird der ehemalige Handballer also wieder durch die Spiele der ersten drei deutschen Profi-Ligen führen. Zuletzt war er am 13. November 2022 für die ARD im Einsatz. Es endet also eine ziemlich genau viermonatige Pause. Dies hatte sich zuletzt angekündigt.

ARD-Moderator Alexander Bommes kehrt nach gesundheitlichen Problemen zurück. © O.Behrendt/imago

Bommes wieder in der ARD-Sportschau und Live-Spiel im Einsatz

Bommes soll nicht nur im Studio der Sportschau wieder im Einsatz sein, sondern auch am Spielfeldrand. Am 04. April wird Bommes im DFB-Pokalspiel zwischen dem FC Bayern München und dem SC Freiburg an der Seite von Experte Bastian Schweinsteiger zu sehen sein.

Seinen Ausfall erklärt der gebürtige Kieler mit „einer Reihe von Infekten“. „Nach einem Jahr, in dem ich wie viele Menschen einige gesundheitliche Einschränkungen in Kauf nehmen musste, will ich die weitere Genesung abschließen“, sagte der 47-Jährige.

Mehrere Moderatoren und Moderatorinnen vertraten Bommes

Seinen Ausfall kompensierte die ARD mit verschiedenen Moderatoren und Moderatorinnen. Beim Handball sprang Stephanie Müller-Spirra ein. Bei der Fußball-WM zog der Ausfall von Bommes sogar einen Ringtausch nach sich. Jessy Wellmer ersetzte Bommes. Wellmer, die eigentlich das Sportschau-Thema moderieren sollte, wurde von Claus Lufen vertreten. In der Samstagssportschau waren ebenfalls Wellmer und Esther Sedlaczek häufiger zu sehen. (jo)