Viertelfinale des NBA-Turniers komplett

© Michael Kappeler/dpa

Die beste Basketball-Liga der Welt hat einen neuen Wettbewerb. Nun stehen die acht Viertelfinalisten fest.

Sacramento - Die Sacramento Kings haben sich den letzten Platz im Viertelfinale des erstmals während der Saison ausgetragenen NBA-Turniers gesichert.

Das Basketball-Team aus Kalifornien gewann das direkte Duell um den Sieg in Gruppe West C gegen die Golden State Warriors mit 124:123 (55:72) und damit auch ihr viertes Vorrundenspiel des NBA-Turniers.

Im Osten gewannen die Milwaukee Bucks mit 131:124 bei den Miami Heat und die Boston Celtics mit 124:97 gegen die Chicago Bulls ihre Gruppen. Der Wild-Card-Platz im Osten geht an die New York Knicks, die sich mit einem 115:91 gegen die Charlotte Hornets wegen des besseren Korbverhältnisses an den spielfreien Orlando Magic vorbeischoben.

Isaiah Hartenstein steuerte von der Bank vier Punkte und sechs Rebounds zum dritten Sieg der Knicks im vierten Spiel des NBA-Turniers bei. Dennis Schröder unterlag mit den Toronto Raptors bei den Brooklyn Nets mit 103:115. Schröder erzielte 14 Punkte und kam zudem auf neun Assists und fünf Rebounds.

Im Westen profitierten die spielfreien Phoenix Suns und New Orleans Pelicans von Niederlagen der Konkurrenz. Unter anderem gewannen die Dallas Mavericks auch dank 41 Punkten von Luka Doncic mit 121:115 gegen die Houston Rockets.

Die Indiana Pacers und Los Angeles Lakers hatten zuvor bereits als Viertelfinalisten festgestanden. Die Finalrunde wird in der kommenden Woche parallel zum normalen Ligabetrieb gespielt, Halbfinale und Finale finden in Las Vegas statt. dpa