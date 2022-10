Volley-Frauen verlieren Zwischenrunden-Auftakt gegen Türkei

Der Bundestrainer der deutschen Volleyballerinnen: Vital Heynen. © Grzegorz Michalowski/PAP/dpa

Die deutschen Volleyballerinnen haben bei der Weltmeisterschaft in den Niederlanden und Polen kaum noch Chancen auf den Einzug ins Viertelfinale.

Lodz - Im ersten Zwischenrundenspiel gegen die Türkei unterlag das Team von Bundestrainer Vital Heynen mit 0:3 (21:25, 18:25, 21:25). Nach der vierten Niederlage in Serie steht die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes mit sieben Punkten abgeschlagen auf dem achten Platz der Gruppe F. Nur die ersten vier Mannschaften erreichen das Viertelfinale.

Gegen den vom früheren Bundestrainer Giovanni Guidetti trainierten EM-Dritten von 2021 zeigte das junge deutsche Team lange eine gute Leistung, lag jeweils zu Beginn aller drei Sätze auch in Führung. Doch mit zunehmender Spieldauer setzte sich die Qualität der Türkinnen durch, während sich die deutschen Spielerinnen mehr Fehler erlaubten - vor allem bei der Annahme und im Zuspiel. Beste Spielerin war Kapitänin und Außenangreiferin Jennifer Janiska mit 13 Punkten.

Auf die deutschen Volleyballerinnen warten nun noch die Aufgaben gegen Thailand am Mittwoch (15.00 Uhr), die Dominikanische Republik am Freitag (19.00 Uhr) und Gastgeber Polen am Samstag (20.30 Uhr). Selbst drei Siege dürften kaum noch für den Einzug ins Viertelfinale reichen. dpa