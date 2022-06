Volleyball: Chinesische Spieler sollten trotz positiver Corona-Tests spielen - Deutschland verweigert Match

Die Deutschen Volleyballer werden nicht antreten (Symbolbild) © IMAGO/GEPA pictures/ Edgar Eisner

Nach einer Kontroverse um Corona-Fälle bei Gegner China sind die deutschen Volleyballer in der Nationenliga nicht angetreten.

Quezon City - Das deutsche Team habe sich am Donnerstag geweigert in Quezon City (Philippinen) gegen China zu spielen, «obwohl die chinesischen Athleten von den lokalen Behörden nach einem positiven Test auf Covid-19 freigegeben worden waren», teilte der Volleyball-Weltverband mit. Im Team der Chinesen hatte es zuletzt mehrere Corona-Fälle gegeben, wegen denen das Spiel der Chinesen gegen Frankreich am Mittwoch abgesagt wurde.

Warum genau das deutsche Team am Donnerstag nicht antrat, blieb zunächst unklar. Der Deutsche Volleyball-Verband wollte sich im Laufe des Tages in einem Statement äußern. Die Partie wurde mit 3:0 für China gewertet. Damit steht Deutschland nun bei drei Siegen und drei Niederlagen. In der Nationenliga spielen die besten 16 Mannschaften der Welt bei Männern und Frauen an drei Austragungsorten über sechs Wochen gegeneinander. Nach zwölf Partien pro Team kommen die acht besten in die Finalrunde. Die Spiele in der Nations League sind wichtig für die Weltrangliste. Die deutschen Männer spielten zunächst im kanadischen Ottawa. Nach Quezon City geht es in Osaka (Japan) weiter. (dpa)