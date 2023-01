Super Bowl 2023: Teams, Uhrzeit, TV, Halbzeitshow - Das sollten Sie wissen

Von: Nico Scheck

Teilen

Die NFL-Saison findet in der Nacht vom 12. auf 13. Februar mit dem Super Bowl 2023 ihren Höhepunkt. Doch wer tritt in der Halbzeitshow auf und wer spielt überhaupt?

Glendale - Es ist der 57. Super Bowl in der NFL-Geschichte. Anno 2023 wird das Finale in der Nacht vom 12. auf den 13. Februar ausgetragen. Seit dem Start der Saison am 8. September 2022 kämpfen 32 Teams - 16 in der American Football Conference (AFC) und 16 in der National Football Conference (NFC) - um die begehrte Vince Lombardi Trophy.

Doch nur zwei Teams schaffen es in den Super Bowl. Im Folgenden finden Sie alle wichtigen Infos rund um den Super Bowl 2023.

Welche Teams spielen im Super Bowl 2023?

Noch stehen die Teams des Super Bowl nicht fest. Nach der Divisional Round stehen jetzt zunächst die Conference Championship Games der AFC und der NFC an. Wer hier gewinnt, zieht in den Super Bowl ein.

In der NFC stehen sich diese Saison die Philadelphia Eagles und die San Francisco 49ers gegenüber. Im AFC-Finale treffen die Kansas City Chiefs auf die Cincinnati Bengals. Dieses Duell hatte es schon vergangene Saison im AFC-Finale gegeben - mit besserem Ende für die Bengals.

Wo findet der Super Bowl statt?

Austragungsort des NFL-Finals ist das State Farm Stadium in Glendale, Arizona. Die Heimspielstätte der Arizona Cardinals wurde 2006 eröffnet und kostete rund 455 Millionen US-Dollar. 63.400 Zuschauer finden hier Platz. Allerdings ist die Zahl durch Stehplätze auf 78.600 erweiterbar. So viele Fans werden auch zum diesjährigen Super Bowl erwartet.

Die Vince Lombardi Trophy ist das große Ziel aller NFL-Teams. © Mark Humphrey/dpa

Für das State Farm Stadium bedeutet das Finale keineswegs Premiere. Denn: Schon 2008 (New York Giants vs. New England Patriots 17:14) und 2015 (New England Patriots vs. Seattle Seahawks 28:24) fand der Super Bowl in Glendale statt.

Wann findet das NFL-Finale statt?

Der Super Bowl 2023 findet in der Nacht vom 12. (Sonntag) auf den 13. Februar (Montag) statt. Kickoff ist um 00:30 Uhr deutscher Ortszeit.

Wer tritt in der Halbzeitshow des Super Bowl auf?

Es soll ja Leute geben, die den Super Bowl nur wegen der legendären Halbzeitshow schauen. Verübeln kann man das keinem. Schließlich hüpften in den vergangenen Jahrzehnten schon Superstars wie Michael Jackson, Prince, Beyoncé oder Eminem über die Bühne.

Dieses Jahr wird die Sängerin Rihanna in der Halbzeitshow auftreten. Schon 2019 war Rihanna beim Super Bowl als Act vergesehen gewesen. Aus Gründen der Solidarität mit dem Quarterback Colin Kaepernick hatte die RnB-Sängerin den Auftritt aber abgesagt.

Wann ist Halbzeit?

Wann genau die Halbzeit beginnt, hängt vom Spielverlauf ab. Realistisch ist etwa 2 Uhr. Die Halbzeit dauert aufgrund der Halftime-Show 30 statt der üblichen zwölf Minuten.

Was kosten die Tickets für den Super Bowl 2023?

Reguläre Tickets bekommt man nur über die Lotterie der NFL. Dort kosten die günstigsten Tickets 600 US-Dollar. Auf dem Zweitmarkt sieht die Welt schon etwas anders aus. Dort sollen die günstigen Tickets bei knapp 5.000 US-Dollar starten.

Wo läuft der Super Bowl 2023 live im TV und Stream?

Für alle deutschen NFL-Fans, die nicht ins Stadion können, gibt es gute Nachrichten. Auch der Super Bowl 2023 wird live im Free-TV und kostenlosen Live-Stream zu sehen sein. ProSieben überträgt das Finale im TV, auf ran.de gibt es das Spiel im kostenlosen Stream.

Auch DAZN zeigt den Super Bowl im Live-Stream. Dafür wird jedoch ein kostenpflichtiges Abo benötigt. Das gleiche gilt für den NFL Game Pass.

Wer ist Titelverteidiger?

2022 setzten sich die Los Angeles Rams im Super Bowl mit 23:20 gegen die Cincinnati Bengals durch. Die meisten Super Bowl-Siege haben aktuell die Pittsburgh Steelers und die New England Patriots (je 6).

Wer singt die Nationalhymne?

Neben der Halbzeitshow stellt sich jedes Jahr aufs Neue auch die Frage, wer die Nationalhymne beim Super Bowl singen darf. 2023 lautet die Antwort: Chris Stapleton. Der Countrysänger hat bislang acht Grammys gewonnen.

Wie lange dauert der Super Bowl?

Ein Football-Match dauert vier mal 15 Minuten plus Unterbrechungen. Im Schnitt ging der Super Bowl in den vergangenen Jahren bis 04.30 Uhr deutscher Zeit. Somit kommt man auf knapp vier Stunden. (nc)