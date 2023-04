Warriors und Clippers machen NBA-Playoffs perfekt

Teilen

Darius Bazley, Stürmer der Phoenix Suns, zieht an Terance Mann, dem Guard der LA Clippers, vorbei. © Rick Scuteri/AP/dpa

Titelverteidiger Golden State Warriors und die Los Angeles Clippers haben sich an einem spannenden letzten Hauptrunden-Spieltag in der NBA die beiden letzten direkten Playoff-Tickets gesichert.

Los Angeles - Die Los Angeles Lakers treffen in den Play-Ins auf die Minnesota Timberwolves und sind bei einem Sieg in der deutschen Nacht zum Mittwoch ebenfalls qualifiziert. Die Warriors holten am Sonntag ein 157:101 bei den Portland Trail Blazers und stellten mit 55 Punkten im ersten Viertel einen NBA-Rekord auf. Die Clippers hatten lange Mühe gegen die Phoenix Suns, gewannen aber am Ende 119:114 und beendeten die Hauptrunde in der besten Basketball-Liga der Welt auf Rang fünf vor den Warriors.

Die Lakers sicherten sich mit einem 128:117 gegen die Utah Jazz Rang sieben der Western Conference und den Heimvorteil im Play-In-Duell mit den Timberwolves. Der Verlierer dieser Partie trifft auf den Sieger aus dem Spiel der New Orleans Pelicans gegen die Oklahoma City Thunder und hat eine weitere Chance auf ein Playoff-Ticket. Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder kam für die Lakers erneut nicht zum Einsatz, er fehlte mit Problemen an der Achillessehne.

Beim 113:108 im direkten Duell der Timberwolves mit den Pelicans kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen Rudy Gobert und Kyle Anderson. Gobert schlug nach seinem Teamkollegen und wurde laut Medienberichten von den Timberwolves danch noch während der laufenden Begegnung nach Hause geschickt. dpa