Weitspringerin Mihambo: Start bei Hallen-EM wahrscheinlich

Will bei dr Hallen-EM starten: Malaika Mihambo. © Federico Gambarini/dpa

Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo hat einen Start bei den Hallen-Europameisterschaften der Leichtathletik in Aussicht gestellt. Die 29-Jährige nannte es in Berlin „sehr wahrscheinlich“, dass sie vom 2. bis 5. März in Istanbul dabei ist.

Berlin - „Das ist ein Titel, den ich noch nicht errungen habe in meiner Karriere. Die Form fühlt sich gut an“, sagte Mihambo einen Tag vor ihrem Start beim Istaf Indoor in der deutschen Hauptstadt.

Dort hat Mihambo an diesem Freitag (18.35 Uhr/Eurosport und „sportschau.de“) starke Konkurrenz, mit dabei ist unter anderen die Freiluft-Europameisterin und Hallen-Weltmeisterin Ivana Vuleta aus Serbien. In Düsseldorf hatte die deutsche „Sportlerin des Jahres“ Ende Januar mit 6,83 Metern im letzten Versuch gewonnen, sich dort aber vor allem auf ihren Anlauf konzentriert.

Lückenkemper und Duplantis in Berlin

Zu den Stars bei der zehnten Auflage der Veranstaltung zählen auch die deutsche Sprint-Europameisterin Gina Lückenkemper und Stabhochsprung-Weltrekordler Armand Duplantis. Der Schwede will nach eigenen Worten in dieser Hallensaison versuchen, seinen Weltrekord zu verbessern. Bei der Freiluft-WM im vorigen Jahr gewann der 23-Jährige mit der Bestmarke von 6,21 Metern, bei der Hallen-WM triumphierte Duplantis zuvor mit 6,20 Metern.

Nach Angaben der Veranstalter wurde bislang fast 11 000 Karten verkauft, damit ist das Istaf Indoor laut Direktor Martin Seeber das größte Hallen-Meeting der Welt. Zum Abschluss werden im Diskuswerfen ein Frauen- und ein Männerteam gegeneinander antreten. dpa