Wellbrock lässt Freiwasserrennen bei Schwimm-EM aus

Florian Wellbrock wird nicht bei den EM-Freiwasserrennen in Rom starten. © Andreas Gora/dpa

Olympiasieger Florian Wellbrock verzichtet nach seiner Corona-Infektion und wegen leichter gesundheitlicher Probleme auf die Freiwasserrennen bei der Schwimm-EM in Italien.

Rom - „Mental wäre Florian durchaus bereit, aber er ist leicht erkältet und sein Körper benötigt daher diese Pause“, sagte Bundestrainer Bernd Berkhahn.

Wellbrock ist nach seiner Covid-19-Erkrankung im Juli noch nicht wieder in Topform. Am Dienstag hatte der 24-Jährige im Beckenrennen über 1500 Meter Freistil im Kampf um die Medaillen keine Chance gehabt und war Fünfter geworden. Bei den Weltmeisterschaften im Juni und bei den Olympischen Spielen in Tokio hatte er auf dieser Distanz jeweils Bronze geholt.

Auch im Freiwasser zählt der Gold-Gewinner von Olympia in Japan normalerweise immer zu den Favoriten. Noch bei der WM vor knapp zwei Monaten hatte er im Lupa-See in Ungarn zweimal gewonnen und einmal Bronze geholt.

Die Wettbewerbe der Europameisterschaften im Meer vor Lido di Ostia sollten eigentlich an diesem Donnerstag beginnen, wurden wegen einer ungünstigen Wettervorhersage mit viel Wind und hohen Wellen aber verschoben. Nun soll es am Freitag los gehen - ohne Wellbrock. dpa