Weltklasse-Stürmer droht eigenem Klub mit Klage – er war Kandidat beim FC Bayern

Neapel-Star Victor Osimhen will offenbar seinen eigenen Klub verklagen. Grund dafür ist ein kurioses TikTok-Video auf dem Kanal des amtierenden Meisters.

Neapel - Victor Osimhen führte die SSC Neapel in der vergangenen Saison zum ersten Meistertitel seit über 30 Jahren, erzielte starke 62 Tore in 107 Einsätzen für die Italiener. Der Niegerianer stand im Sommer bei fast allen großen Klubs auf dem Zettel, auch der FC Bayern soll interessiert gewesen sein. Sein Marktwert beträgt rund 120 Millionen Euro.

Stürmer-Star bei Top-Klubs auf dem Zettel

Trotz des Interesses der Bayern und anderer europäischer Schwergewichte wie Paris St. Germain und Manchester United entschied sich der 24-Jährige zum Verbleib in Neapel. Nachdem er in den Jahren zuvor zunächst in Wolfsburg nicht überzeugen konnte, spielte sich Osimhen beim RSC Charleroi in Belgien und beim LOSC Lille in Frankreich ins Rampenlicht.

2020 ließen sich die Neapolitaner die Dienste von Osimhen dann stolze 75 Millionen Euro kosten. Doch die Investition in den damals 21-Jährigen sollte sich lohnen. Osimhen hatte entscheidenden Anteil am ersten Gewinn des Scudetto seit 1990, war mit 26 Treffern bester Torschütze der Liga. Umso mehr überraschte nun ein bizarres TikTok-Video auf dem Account der Italiener.

Star-Stürmer Victor Osimhen erwägt nach einem bizarren TikTok-Video eine Klage gegen seinen Verein SSC Neapel. © IMAGO / Insidefoto und IMAGO / Buzzi

Neapel verspottet eigenen Torjäger auf TikTok

In dem inzwischen gelöschten Post ist Osimhen zu sehen, wie er im Spiel gegen Bologna vehement einen Elfmeter fordert, diesen zwar bekommt, jedoch anschließend an den Pfosten setzt. Kurios ist dabei jedoch eine beschleunigte und deutlich erhöhte Stimme. Es wirkt so, als würde sich der Verein über seinen eigenen Star lustig machen.

Genau so sehen das auch Osimhen und sein Agent Roberto Calenda. „Was heute auf dem offiziellen Profil von Napoli auf der Plattform TikTok passiert ist, ist nicht akzeptabel. Ein Video, das sich über Victor lustig macht, wurde zuerst veröffentlicht und dann, mit Verspätung, gelöscht. Eine schwerwiegende Tatsache, die dem Spieler schweren Schaden zufügt“, sagte Calenda.

Neapel-Star Osimhen erwägt Klage gegen Napoli

Und der Agent geht sogar noch weiter. Offenbar zieht der Stürmer auch eine Klage in Betracht. „Wir behalten uns das Recht vor, rechtliche Schritte einzuleiten und jede sinnvolle Initiative zu ergreifen, um Victor zu schützen“, erklärt Calenda. Besonders bizarr ist auch, dass der Verein bereits im August ein Video mit Bildern von Osimhen postete, in dem das Lied „I‘m a Coconut“ von Coconut Hen gespielt wird. Auch dieses Video musste der Verein später wegen großer Kritik löschen.

Der neuerliche Vorfall brachte das Fass bei Osimhen wohl zum Überlaufen. Ohnehin scheint es zwischen dem Nigerianer und seinem Trainer Rudi Garcia bereits Spannungen zu geben. Nach dem verschossenen Elfmeter zeigte sich der Stürmer bei seiner anschließenden Auswechslung sichtlich unzufrieden, entschuldigte sich jedoch später bei Mannschaft und Trainer für sein Verhalten.

Noch steht nicht fest, ob Osimhen wirklich rechtliche Schritte gegen seinen Verein einleitet. Auf dem Platz zeigt er jedenfalls weiter seine Klasse. Beim kürzlichen 4:1 Sieg gegen Udinese erzielte Osimhen bereits seinen vierten Saisontreffer. Auf einen ausgelassenen Torjubel wartete man jedoch vergeblich.