Weltmeister des FC Bayern fahren „Wilde Maus“ auf Oktoberfest

Von: Christoph Klaucke

Die Weltmeister des FC Bayern, Andreas Obst und Niels Giffey, sind auf dem Oktoberfest unterwegs. Das Duo traute sich eine Achterbahnfahrt mit der „Wilden Maus“ zu.

München – Der FC Bayern und das Oktoberfest – das gehört in München einfach zusammen. Der traditionelle Wiesn-Besuch des Rekordmeisters ist mittlerweile Kult, doch auch die Basketballer genießen die ausgelassene Atmosphäre bei gutem Essen und Bier auf der Theresienwiese. Zwei Weltmeister wagen sogar eine Achterbahnfahrt mit der berühmten „Wilden Maus“.

Weltmeister des FC Bayern bekommt Lederhosen für Wiesn-Besuch

Den Wiesn-Ausflug haben sich die Korbjäger auch redlich verdient, schließlich triumphierten drei Bayern-Stars diesen Sommer bei der Basketball-WM. Deutschland wurde erstmals in seiner Historie Weltmeister.

Bevor es auf das Oktoberfest am ersten Wiesn-Dienstag ging, war allerdings das Einkleiden der Tracht angesagt. In einem Video des FC Bayern Basketball fragt der begleitende Moderator: „Du hast gerade zum ersten Mal eine Lederhose probiert. Wie fühlt es sich an?“ WM-Held Andreas Obst passt die Tracht wie angegossen und antwortet mit einem Augenzwinkern: „Sehr eng, warm.“ Auf ein frisches, kaltes Bier freue sich der 27-Jährige am meisten.

Bayerns Weltmeister Andreas Obst hat Spaß auf dem Oktoberfest. © FC Bayern München/Youtube

Bayerns Weltmeister feiern auf der Wiesn trotz Training am nächsten Morgen

Auf dem Oktoberfest sehen sich die beiden im Paulaner Festzelt wieder, wo die Basketballer des FC Bayern ihren Wiesn-Ausflug zelebrieren. „Die Stimmung ist gut, aber wir bleiben professionell. Wir haben morgen Training“, verrät Andi Obst. „Aber wir sind alles Profis und wissen uns zu benehmen.“ Das Essen sei großartig. „Ich liebe Brezn. Sie sind so frisch und knusprig“, gibt der gebürtige Hallenser zu.

Auf der Theresienwiese trifft der Moderator auch Superstar Serge Ibaka. Der langjährige NBA-Star wechselte im Sommer zum FC Bayern und darf direkt die Wiesn-Erfahrung machen. „Es hat sogar meine Erwartungen übertroffen. Das ist das größte Festival, das ich jemals gesehen habe“, sagte Ibaka.

Zurück zu Andi Obst. Der Weltmeister des FC Bayern hat das Bier zur Seite gestellt und ist bereit, die Fahrgeschäfte auf dem Oktoberfest auszuprobieren. „We have a ticket for the ‚Wild Maus‘ right now“, sagte Obst auf Englisch. „In Deutschland sagen wir ‚Wilde Maus‘. Ich mag Achterbahnen, er nicht. Es wird lustig.“

Der Moderator stellt Obst im Verlauf der Fahrt mit der „Wilden Maus“, auf der die beiden ordentlich durchgeschüttelt werden, mehrere Fragen. „Was ist 7 plus 6?“, will der Nebenmann wissen. „Ich weiß es nicht, vielleicht 15 oder so?“ lautet die verlegene Antwort von Obst, der sich bei der rasanten Fahrt kaum konzentrieren kann. „13, knapp vorbei“, scherzt der Fragensteller.

Bayerns Basketball-Weltmeister Obst leidet im Wiesn-Predator

Sein Lieblingsesssen ist übrigens „Steak mit Kartoffeln von meiner Oma“. Die Lieblingserinnerung im Basketball ist das USA-Spiel: „Ich kann nichts anderes sagen“. Obst machte im WM-Halbfinale beim 113:111 gegen die USA das Spiel seines Lebens, als er mit 24 Zählern zum besten deutschen Punktesammler avancierte. Auch Obsts Teamkollege Niels Giffey fuhr mit der „Wilden Maus“.

Nachdem Obst die erste Runde überstanden hatte, ging es noch weiter zum Predator. Die Fahrt in dem Überkopf-Fahrgeschäft ist spektakulär und nichts für schwache Nerven. „Das ist länger als erwartet, was tue ich mir an. Das machen wir für den FC Bayern“, schreit Obst vollgepumpt mit Adrenalin. Danach ging es wieder zurück ins Festzelt, wo die Weltmeister des FC Bayern einen berühmten Wiesn-Hit grölten. (ck)