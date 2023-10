Weltmeister Schröder mit starkem NBA-Debüt für Raptors

Teilen

Dennis Schröder hat bei seinem NBA-Debüt für die Toronto Raptors überzeugt. © Darryl Dyck/The Canadian Press/AP/dpa

Die Verpflichtung von Dennis Schröder rief bei den Fans der Toronto Raptors keine uneingeschränkte Begeisterung hervor - mit seiner Leistung beim Debüt sollte sich das ändern.

Toronto - Nationalmannschafts-Kapitän Dennis Schröder hat bei seinem NBA-Debüt für die Toronto Raptors überzeugt und seine neue Mannschaft zu einem Sieg gegen die Minnesota Timberwolves geführt.

Beim 97:94 war der Weltmeister mit 22 Punkten, 7 Vorlagen und 3 Rebounds bester Spieler seiner Mannschaft. Seit Kawhi Leonard erzielte kein Profi der Raptors in seinem ersten Spiel für das Team so viele Punkte wie der 30 Jahre alte Braunschweiger. Insbesondere in der zweiten Halbzeit führte Schröder in der Offensive so effektiv Regie wie bei der WM mit Deutschland auf dem Weg zum Titel. Kein Spieler hatte so viele Vorlagen wie er, die vor allem vor der WM vorherrschende Skepsis vieler Raptors-Fans sollte sich damit weiter legen.

Auch Wagner-Brüder siegen

Auch seine Nationalmannschafts-Teamkollegen Franz und Moritz Wagner hatten mit den Orlando Magic einen guten Saisonstart. Beim 116:86 gegen die Houston Rockets war Franz Wagner mit 19 Punkten zweitbester Werfer der Partie, nur sein Mitspieler Cole Anthony war mit 20 Punkten noch erfolgreicher. Moritz Wagner steuerte in 15 Minuten von der Bank zwei Punkte und vier Rebounds bei.

Isaiah Hartenstein unterlag im Madison Square Garden in New York mit seinen Knicks den Boston Celtics in einer spannenden Partie 104:108. Der Deutsch-Amerikaner hatte in seinen 26 Minuten starke Szenen und kam neben sieben Punkten auch auf acht Rebounds und zwei Vorlagen, konnte den Verlust von sechs Punkten Vorsprung in den letzten dreieinhalb Minuten aber auch nicht verhindern. Daniel Theis kam beim 143:120 der Indiana Pacers gegen die Washington Wizards als einziger Profi seines Teams nicht zum Einsatz. dpa