Bahn hui, Straße pfui: Wenn die Beine keine Medaillen hergeben

Von: Günter Klein

Zwölfte im Einzelzeitfahren: Lisa Brennauer bei der Zieleinfahrt. © Marius Becker/dpa

Die deutschen Bahnradfahrerinnen tun sich auf der Straße schwer – doch Lisa Brennauer geht motiviert ins letzte Rennen.

Fürstenfeldbruck – Platz 12, Platz 22 unter 29 Teilnehmerinnen – Lisa Brennauer, die etwas bessere der beiden Deutschen, die beim Zeitfahren in Fürstenfeldbruck am Start waren, sagte kurz und bündig: „Die Beine haben nicht hergegeben, was man von mir gewohnt ist.“ Auf dem 24 Kilometer langen Kurs sammelte sie 1:58 Minuten Rückstand auf Siegerin Marlen Reusser aus der Schweiz (ihre Zeit: 30:59,90) ein. Bei Lisa Klein waren es 3:36 Minuten, die sie länger unterwegs war. Die Kameras fingen sie selten ein. Sie meinte: „Da hat man auch nichts verpasst.“

Die beiden Lisas hatten zusammen auf der Bahn Gold im Vierer gewonnen, Brennauer auch noch Silber in der Einer-Verfolgung – und sie nahmen sich nun auch noch die Straße vor. „Normal fokussiert man sich auf eines, das ist das Highlight, das andere baut man darum herum“, erklärte Klein – und führte zu ihrer Situation aus: „Ich konnte mich auf gar nichts richtig vorbereiten.“ Sie wurde von einer Covid-Infektion heftig erwischt. „Ich hatte die ärztliche Freigabe“, das schon. „Doch die letzten zwei Runden im Vierer habe ich kaum mitbekommen.“

Den Kurs in Fürstenfeldbruck, der im Innenhof von Kloster Fürstenfeld begann und nach knapp hundert Metern am Klosterstüble vorbei führte, fand Klein im Grunde genial, „liegt mir“. Auf dem ersten Kilometer gab es eine satte Steigung, da gingen die Zwischenzeiten um über 20 Sekunden auseinander. „Aber das ist noch nicht entscheidend. Man darf sich am Hügel nicht auspowern. Im Zeitfahren stellt jeder seine Fähigkeiten in den Vordergrund.“ Sie kam schließlich besser rein, „doch zur Hälfte bin ich explodiert, ich habe keine Luft mehr gekriegt.“

Trotzdem: Am Sonntag beim Straßenrennen wird sie dabei sein. Das wird ohnehin historisch, weil dann Lisa Brennauer vom Radsport abtreten wird. Von der Bahn hat sie es bereits getan, doch sie ist eine genauso renommierte Straßenfahrerin. Sie glaubt, dass sie das mit der Regeneration hinkriegen wird. Und freut sich „auf neue Teammitglieder, die mit frischer Motivation dazustoßen“. Sie selbst will über das Zeitfahren „nicht lange nachdenken“ und „nur das Gute mitnehmen: die Stimmung an der Strecke. Die Leute haben mich ins Ziel getragen, obwohl meine Beine nicht konnten.“ Auch sie war von Covid-19 betroffen im Verlauf der Saison, „richtig dolle“ sogar, wie Kollegin Klein weiß.

Während der Europameisterschaft, die für Lisa Brennauer in der Tat eine Veranstaltung vom ersten (11. August) bis zum letzten Tag (21.) ist, hat sie begonnen, mit dem Bund Deutscher Radfahrer Gespräche über eine gemeinsame Zukunft zu führen. „Ich würde schon gerne im Sport bleiben“, hat sie Signale ausgesendet. Geredet werden muss auch mit der Bundeswehr, „die sitzt mit im Boot“, so die Allgäuerin.

Fürstenfeldbruck war kein gutes Pflaster für sie – und auch nicht für die deutschen Männer. Miguel Heidemann belegte beim Schweizer Doppelsieg (Stefan Bisegger, Stefan Küng) Platz 16, Maximilian Walscheid wurde 25. und zerschürfte sich bei einem Sturz die linke Körperseite.