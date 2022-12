Wertvollster Spieler erhält künftig Michael-Jordan-Trophäe

Der frühere Basketballprofi Michael Jordan gibt der künftigen MVP-Trophäe seinen Namen. © John Swart/AP/dpa

Der wertvollste Spieler einer Saison in der NBA erhält künftig eine nach Basketball-Legende Michael Jordan benannte Trophäe. Dies gab die nordamerikanische Profiliga bekannt und stellte die neue Bronze-Trophäe vor. Dabei befindet sich in der Hand des nach oben gestreckten rechten Arms ein Basketball aus Kristall.

New York - Das Design nimmt Bezug auf Jordans Karriere, in der der 59-Jährige unter anderem sechs Meistertitel mit den Chicago Bulls gewann und fünfmal selbst als sogenannter Most Valuable Player (MVP) geehrt wurde. Jordan trug während seiner Zeit als Collegespieler und Profi fast immer die Nummer 23 auf dem Trikot, dies wurde bei der Gestaltung ebenfalls berücksichtigt.

Auch weitere Auszeichnungen wurden nach großen Spielern aus der Geschichte der NBA benannt. Sie tragen nun die Namen von Jerry West, Hakeem Olajuwon, Wilt Chamberlain, John Havlicek und George Mikan. „Unsere neue Trophäen-Kollektion feiert einige der größten und einflussreichsten Spieler in der Geschichte der NBA“, sagte Ligachef Adam Silver. dpa