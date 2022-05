Wimbledon 2022: Wo es Tickets für das Grand-Slam-Turnier in London gibt

Von: Andreas Apetz

Der Center Court auf dem Tennisgelände des All England Club. (Archivfoto) © Joe Toth/dpa

Wimbledon 2022 startet am 27. Juni. Der Grand-Slam von London ist bei den Fans beliebt. Wo gibt es noch Tickets und Karten zu kaufen?

London – Es gilt als wichtigstes Tennisturnier der Welt und beginnt schon in wenigen Wochen: Vom 27. Juni bis zum 10. Juli wird in London Wimbledon 2022 ausgetragen. Gespielt wird traditionellerweise auf dem Gelände des All England Lawn Tennis and Croquet Club an der Chruch Road in London. Doch die Tickets sind heiß begehrt. Hier erfahren Sie, wo es die Eintrittskarten zu kaufen gibt – und was sie kosten.

Wimbledon 2022: Wo kann ich Tickets kaufen?

Wimbledon fügt sich neben den Australian Open, French Open und den US Open in die Reihe der Grand-Slam-Turniere ein. Bei den Fans und Profis ist das Tennis-Turnier äußerst beliebt, da das Spiel auf Rasen den Matches eine eigene Spieldynamik verleiht, bei der die Ballwechsel deutlich anspruchsvoller und kürzer werden. Titelverteidiger bei den Herren ist 2022 Novak Djokovic. Ihm gegenüber stehen Stars wie Rafael Nadal, Alexander Zverev oder der Rekordsieger an der Church Road: Roger Federer. Bei den Frauen tritt die amtierende Gewinnerin Ashleigh Barty nach ihrem Rücktritt nicht mehr an.

Aufgrund der spannenden Spiele und seines legendären Rufes sind die Tickets und Karten für die Wimbledon Championships Jahr für Jahr schnell vergriffen. Auf der offiziellen Turnier-Homepage weisen die Veranstalter daraufhin, dass es bisher noch keinen Ballot, also keine öffentliche Verlosung gegeben hat. Aus Gründen der Fairness wurden die Tickets zunächst allen Fans angeboten, die 2020 erfolgreich an der Kartenverlosung teilgenommen hatten, das Angebot jedoch nicht wahrnehmen konnten, da das Turnier aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden musste.

Wimbledon 2022: Wie teuer sind die Tickets?

Derzeit gibt es auf der Turnier-Homepage zwar eine Preisliste, Tickets können dort allerdings nicht gekauft werden (Stand: 12.05.2022). Die Spiele auf dem Center Court – also auch das Erföffnungs- und Finalmatch – sind bereits ausverkauft.

Anders als bei den anderen Grand-Slam-Turnieren gibt es bei Wimbledon 2022 noch die Möglichkeit, am jeweiligen Spieltag Tickets an den Kassenhäuschen vor Ort zu ergattern. Seit 2008 werden täglich 500 Tickets für die drei größten Plätze zurückgehalten: den Court No. 1, Court No. 2 und den berühmten Center Court (mit Ausnahme der letzten vier Turnier-Tage, wo Tickets für den Center Court nur im Vorverkauf erhältlich sind). Dafür ist es nötig, sich in einer Warteschlange („The Queue“) anzustellen. Wer Karten für ein wichtiges Spiel haben möchte, muss bereits mindestens am Abend vor dem Match da sein. Ein großes Areal, auf dem man sein Zelt aufbauen kann, ist vorhanden.

Darüber hinaus sind täglich tausende Ground Passes erhältlich, mit denen man Zugang zu den uneingeschränkten Sitz- und Stehplatzbereichen der Courts No. 3 bis 18 erhalten kann, sowie dem gesamten Außenbereich des Sportgeländes. Laut der Wimbledon-Homepage sieht die offizielle Preisverteilung je nach Platz und Spieltag folgendermaßen aus:

Platz Preis Menge pro Spieltag Center Court 70 bis 240£ 500 Stück Cour No. 1 40 bis 155£ 500 Stück Court No. 2 43 bis 90£ 500 Stück Ground Passes 8 bis 27£ mehrere Tausend

Wimbledon 2022: Tickets an der Börse und über Drittanbieter

Der Kauf eines Tickets für Wimbledon 2022 ist auch über Drittanbieter möglich. Alternativhändler bieten Karten zum Wiederverkaufspreis an und variieren je nach Court und Spieltag. „Günstige“ Tickets beginnen hier bei rund 750 Euro für ein Match der ersten Runde auf einem der großen Plätze und steigen auf über 5.000 Euro für einen Sitzplatz beim Finale des Herreneinzels am 10. Juli 2022.

Termine zu Wimbledon Das Finale der Herren findet am 10. Juli statt. Alle Termine finden Sie auch im Spielplan zu Wimbledon 2022 bei tz.de.

Zudem gibt der All England Club über seine Tochtergesellschaft The All England Lawn Tennis Ground plc alle fünf Jahre Schuldverschreibungen an Tennisfans aus, um seine Investitionsausgaben zu finanzieren. Als Ausgleich erhalten die „Investoren“ für die Dauer von fünf Jahren ein paar Eintrittskarten für jeden Tag der Wimbledon Championships. Die Inhabenden der Schulverschreibungen dürfen ihre Eintrittskarten an Dritte weiterverkaufen. Die hohe Nachfrage nach den Schuldverschreibungen führte in den letzten Jahren dazu, dass diese sogar an der Londoner Börse gehandelt werden.

Keine Tickets für Wimbledon? Hier läuft das Tennisturnier live im TV

Wer keine Karten mehr bekommt, darf sich immerhin auf die Übertragung freuen. Sky zeigt Wimbledon 2022 live im TV und im Stream. (Andreas Apetz)