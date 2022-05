Wimbledon 2022 live im TV und Stream: Hier wird der Grand Slam übertragen

Von: Andreas Apetz

Wimbledon 2022 wird live im TV und Live-Stream übertragen. (Archivfoto) © Claus Bergmann/Imago Images

Wimbledon 2022 steht vor der Tür. Hier erfahren Sie, wo das Grand-Slam-Turnier live im TV und Stream übertragen wird.

London – Ab dem 27. Juni richtet die gesamte Tenniswelt wieder ihren Blick auf die Church Road in London: Wimbledon 2022 beginnt. Das Grand-Slam-Turnier läuft bis zum 10. Juni und ist bei den Profis und Fans sehr beliebt. Tickets zu Wimbledon 2022 sind dementsprechend schnell vergriffen, doch der Rasen-Klassiker kann auch von zu Hause aus miterlebt werden.

Hier erfahren Sie, wann und wo Wimbledon 2022 übertragen wird. Welche Streamingdienste das Turnier live ausstrahlen. Und ob der Wettbewerb auch im Free-TV zu sehen sein wird.

Wimbledon 2022 live im TV: Hier können Sie den Grand Slam sehen

Novak Djokovic heißt der amtierende Champion von London. Der Serbe wird auch 2022 versuchen, seinen Titel zu verteidigen. Ihm gegenüber stehen Stars wie Daniil Medvedev oder Rafael Nadal. Ein besonderer Herausforderer könnte Rekordsieger Roger Federer werden. Er ist mit acht Titeln der erfolgreichste Tennisprofi von Wimbledon. Bei den Frauen wird Ashleigh Barty ihren Sieg im Damen-Einzel nicht wiederholen können. Sie beendete ihre Karriere bereits zu Beginn des Jahres.

Im Gegensatz zu den French Open 2022 wird es beim Grand Slam von London keine Free-TV-Übertragung geben. In Paris werden noch einige ausgewählte Matches kostenlos übertragen, bei Wimbledon 2022 liegen alle Übertragungsrechte seit 2007 exklusiv bei Sky. Doch der Pay-TV-Sender hat gute Neuigkeiten für alle Tennisbegeisterten: Die Berichterstattung zu Wimbledon 2022 wird deutlich breiter ausfallen, als die Jahre zuvor. Auf den fünf Kanälen Sky Sport 1 bis Sky Sport 5 soll ab Turnierbeginn täglich von 11.45 Uhr bis 23 Uhr live aus London übertragen werden. Insgesamt werden mehr als 350 Stunden Tennis übertragen.

Grand-Slam-Turnier Wimbledon 2022 Ort London, Großbritannien Starttermin 27. Juni Ende 7. Juli Sender: Sky Sport 1 bis Sky Sport 5 Uhrzeiten: täglich 11.45 Uhr bis 23.00 Uhr

Wimbledon 2022 live im Stream: Hier wird der Grand Slam übertragen

Wer bereits ein kostenpflichtiges Sky-Abo besitzt, kann kostenlos auf den Streaming-Dienst des Senders Sky Go zugreifen. Dort werden sämtliche Kanäle des Pay-TV-Senders live gestreamt. Das Streaming-Angebot kann auch unterwegs über die App auf Smartphones und Laptops genutzt werden.

Wer ausschließlich Wimbledon 2022 mitverfolgen will, der kann auch auf ein kostenpflichtiges Sky Ticket zurückgreifen. Auch damit lässt sich das Grand-Slam-Turnier in vollem Umfang miterleben.

Wimbledon 2022 live im TV und Stream: Der Spielplan im Überblick

Auf „heiligem Rasen“ tritt in London jährlich die Spitze des Tennissports gegeneinander an, um am Ende den prestigeträchtigen Preis von London in die Luft zu strecken. Die deutschen Hoffnungsträger für Wimbledon 2022 sind Alexander Zverev und Angelique Kerber. Letztere war bereits 2018 erfolgreich in London und gewann als erste deutsche Tennisspielerin den Wimbledon-Grand-Slam. Am 27. Juni wird Wimbledon 2022 auf dem Center Court an der Curch Road vor 15.000 Fans eröffnet. Wie es die Tradition will, findet das erste Match unter Beteiligung des amtieren Champions statt, also Novak Djokovic.

Datum Runde, Disziplin Montag, 27.06.2022 - Samstag, 02.07.2022 1. Runde bis 3. Runde, Herren- und Dameneinzel Sonntag, 03.07.2022 - Montag, 04.07.2022 Achtelfinale, Herren- und Dameneinzel Dienstag, 05.07.2022 - Mittwoch, 06.07.2022 Viertelfinalspiele, Herren- und Dameneinzel Donnerstag, 07.07.2022 & Freitag, 08.07.2022 Halbfinalspiele, Dameneinzel & Herreneinzel Samstag, 09.07.2022\t Finale, Dameneinzel Samstag, 09.07.2022\t Finale, Herren- und Damendoppel Sonntag, 10.07.2022 Finale, Gemischtes Doppel Sonntag, 10.07.2022 Finale, Herreneinzel

Einen detaillierten Spielplan zu Wimbledon 2022 mit den Ansetzungen der jeweiligen Tage finden Sie auf tz.de. (Andreas Apetz)