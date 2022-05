Wimbledon 2022: Der Spielplan mit allen Terminen im Überblick

Von: Andreas Apetz

Wimbledon 2022 wird vom 27. Juni bis zum 10. Juli ausgetragen – auch auf dem Center Court. (Archivfoto) © Loop Images/Imago Images

Am 27. Juni 2022 werden in London die Wimbledon Championships eröffnet. Alle Termine und Spiele des Grand-Slam-Turniers im Überblick.

London – Im Sommer blickt wieder die gesamte Sportwelt nach London auf den Center Court an der Church-Road: Am 27. Juni beginnt Wimbledon 2022. Zwei Wochen lang messen sich die Besten der Besten auf kurz geschnittenem Rasen im „Mekka des Tennissports“. Wimbledon ist das dritte große Grand-Slam-Turnier des Jahres und gehört zu den traditionsreichsten Sportwettbewerben der Welt. Der amtierende Sieger im Herreneinzel heißt Novak Djokovic. Er wird das Turnier eröffnen. Den Spielplan mit allen Matches, Partien und Terminen finden Sie hier.

Grand-Slam-Turnier Wimbledon 2022 Ort London, England Starttermin 27. Juni Ende 10. Juli

Wimbledon 2022: Plan mit allen Terminen und Spielen im Überblick

Das Eröffnungsmatch findet am 27. Juni 2022 statt und wird traditionellerweise auf dem Center Court, dem größten Spielfeld an der Church Road, ausgetragen. Vor 15.000 sportbegeisterten Fans wird Djokovic die erste Runde des Londoner Grand-Slam-Turniers bestreiten und seine Titelverteidigung beginnen.

Rekordsieger bei den Herren ist der Schweizer Roger Federer. Er war achtmal erfolgreich an der Church Road. Bei den Frauen ist Serena Williams mit sieben Titeln die erfolgreichste aktive Teilnehmerin des Turniers. Der neue Titelverteidiger von Wimbledon 2022 im Herreneinzel wird nach dem Finale am 10. Juni feststehen. Das ist der Spielplan des Turniers im Überblick:

Datum Runde, Disziplin Montag, 27.06.2022 - Dienstag, 28.06.2022 1. Runde, Herren- und Dameneinzel Mittwoch, 29.06.2022 - Donnerstag, 30.06.2022 2. Runde, Herren- und Dameneinzel Freitag, 01.07.2022\t - Samstag, 02.07.2022\t 3. Runde, Herren- und Dameneinzel Sonntag, 03.07.2022 - Montag, 04.07.2022 Achtelfinale, Herren- und Dameneinzel Dienstag, 05.07.2022 - Mittwoch, 06.07.2022 Viertelfinalspiele, Herren- und Dameneinzel Donnerstag, 07.07.2022 Halbfinalspiele, Dameneinzel Freitag, 08.07.2022 Halbfinalspiele, Herreneinzel Samstag, 09.07.2022\t Finale, Dameneinzel Samstag, 09.07.2022\t Finale, Herren- und Damendoppel Sonntag, 10.07.2022 Finale, Gemischtes Doppel Sonntag, 10.07.2022 Finale, Herreneinzel

Bei Wimbledon 2022 treten insgesamt 128 Profis an. Gespielt wird im Herren- und Dameneinzel sowie den jeweiligen Doppels und Mixed-Doppel.

Hier finden Sie die Ansetzungen der jeweiligen Tage, sobald diese feststehen:

Datum Uhrzeit Disziplin Ansetzung

Spielort von Wimbledon 2022 ist, wie es die Tradition will, der All England Lawn Tennis and Croquet Club an der Church Road in London. Die Eröffnung am 27. Juni und das Finale vom 10. Juli werden auf dem Rasen des Center Court ausgetragen. Er bietet ein Fassungsvermögen für 15.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. (Andreas Apetz)