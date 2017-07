Wimbledon: Ex-Finalistin Lisicki scheidet in erster Runde aus

Die frühere Finalistin Sabine Lisicki hat das erhoffte Erfolgserlebnis bei ihrem Lieblingsturnier in Wimbledon verpasst.

London - Frühes Aus für Sabine Lisicki: Die 27-Jährige aus Berlin verlor am Montag in der ersten Runde gegen die an Nummer 27 gesetzte Kroatin Ana Konjuh 1:6, 4:6. Lisicki stand 2013 im Endspiel gegen die Französin Marion Bartoli, musste zuletzt aber lange verletzt pausieren und ist in der Tennis-Weltrangliste auf Platz 127 zurückgefallen. In der vergangenen Woche feierte sie beim Rasenturnier auf Mallorca ihr Comeback und schied erst im Viertelfinale gegen Julia Görges aus.

Vor Lisicki war auch Andrea Petkovic gescheitert. Carina Witthöft dagegen zog in Runde zwei ein.

dpa

