WM: Deutsche Frauen siegen - Männer-Duo verliert

Julia Sude (r) und Karla Borger sind bei der WM in Rom weiter ohne Satzverlust. © Frank Molter/dpa

Die deutschen Beachvolleyball-Teams Svenja Müller/Cinja Tillmann und Karla Borger/Julia Sude sind bei der WM in Rom weiter erfolgreich und können für die K.-o.-Runde planen.

Rom - Beide Duos kamen in ihren zweiten Vorrundenspielen jeweils zu ihren zweiten Siegen. Dagegen kassierten die Hamburger Nils Ehlers/Clemens Wickler ihre erste Niederlage und müssen um den Einzug in die Runde der letzten 32 bangen. Das einzige deutsche Männer-Team verlor in der Gruppe J gegen die Kubaner Noslen Diaz und Jorge Luis Alayo etwas überraschend mit 1:2 (21:18, 21:23, 10:15).

Svenja Müller/Cinja Tillmann profitierten in der Gruppe I beim 2:1 gegen Reka und Viktoria Orsi Toth vom Verletzungspech ihrer Gegnerinnen. Die Italienerinnen hatten noch den ersten Satz mit 21:15 für sich entschieden. Im zweiten Durchgang mussten sie früh wegen einer Knieverletzung von Viktoria Orsi Toth aufgeben.

Noch ohne Satzverlust sind Karla Borger/Julia Sude. Die Stuttgarterinnen ließen Gaudencia Makokha und Brackcides Khadambi aus Kenia beim 2:0 (21:11, 21:13) keine Chance. Schon zum Auftakt hatten sie in der Gruppe L ein klares 2:0 (21:9; 21:13) gegen Kinga Wojtasik und Katarzyna Kociolek aus Polen gefeiert.

Am Sonntag spielten noch die Stuttgarterinnen Chantal Laboureur und Sarah Schulz, die als einziges deutschen Team ihr Auftaktspiel verloren hatten. Außerdem sind Sandra Ittlinger und Isabel Schneider aus Hamburg noch gefordert. Am Montag endet die Vorrunde.

Jeweils 48 Duos bei Männern und Frauen, unterteilt in je 12 Gruppen à vier Teams, spielen um die WM-Titel. Die jeweils Gruppen-Ersten und -Zweiten sowie die vier besten Gruppen-Dritten qualifizieren sich direkt für die K.o.-Runde. Die weiteren acht Gruppen-Dritten spielen in einer Lucky-Loser-Runde um die letzten vier Plätze für die K.o.-Runde. dpa