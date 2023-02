Wer überträgt den Super Bowl 2023 live im TV und Stream?

Von: Nico Scheck

Super-Bowl-Quarterbacks unter sich: Patrick Mahomes (r/Kansas City Chiefs) und Jalen Hurts von den Philadelphia Eagles. © Ross D. Franklin/AP/dpa

Im 57. Super Bowl treffen anno 2023 die Philadelphia Eagles auf die Kansas City Chiefs. Doch wo wird das NFL-Finale übertragen? Alle Infos.

Glendale - Viel mehr Spektakel im Sport geht nicht. Der Super Bowl 2023 steht an. Es ist die 57. Ausgabe in der NFL-Historie. Doch wer wird sich die begehrte Vince Lombardi Trophy sichern? Ins Finale geschafft haben es die Philadelphia Eagles und die Kansas City Chiefs. Für Letztere ist es die dritte Teilnahme am Super Bowl in den vergangenen vier Jahren.

Kickoff im State Farm Stadium in Glendale (Arizona) ist in der Nacht vom 12. auf den 13. Februar um 00:30 Uhr deutscher Ortszeit. Erneut dürfen sich Sport-Fans auf eine lange Football-Nacht samt spektakulärer Halbzeitshow freuen. Hier erfahren Sie, wo der Super Bowl 2023 live gezeigt wird.

Super Bowl 2023 live im Free-TV bei ProSieben

Der Super Bowl 2023 zwischen den Philadelphia Eagles und den Kansas City Chiefs wird live und in voller Länge im Free-TV bei ProSieben übertragen.

Kickoff ist am 13. Februar 2023 um 00.30 Uhr deutscher Ortszeit, die Übertragung beginnt jedoch schon am 12. Februar 2023 um 22.25 Uhr mit den Vorberichten.

Ab der Spielzeit 2023/24 liegen die TV-Rechte zur NFL bei RTL.

Super Bowl 2023 im Live-Stream bei ran.de und prosieben.de

Neben der Übertragung im Free-TV wird der Super Bowl auch wieder im kostenlosen Live-Stream bei ran.de und prosieben.de gezeigt.

Super Bowl 2023 im Live-Stream bei DAZN

Beim Streaming-Dienst DAZN läuft der Super Bowl 2023 ebenfalls live.

Hier startet die Übertragung am 12. Februar 2023 um 23.45 Uhr.

DAZN bietet neben der deutschen Version auch die Möglichkeit, den Super Bowl mit amerikanischem Originalkommentar zu verfolgen.

Wer das NFL-Finale über DAZN schauen möchte, benötigt jedoch ein kostenpflichtiges Abo.

Super Bowl 2023 im Live-Stream beim Gamepass

Mit dem NFL-Gamepass können Sie den Super Bowl 2023 ebenfalls im Live-Stream verfolgen.

Für 0,99 Euro kann man den „Super Bowl-Pass“ kaufen.

Wer den Gamepass hat, kann die amerikanische TV-Übertragung verfolgen.

Wer tritt in der Halbzeitshow auf?

Die Halbzeitshow ist neben dem eigentlichen sportlichen Teil das Thema des alljährlichen Super Bowls. Statt der in der NFL üblichen zwölf Minuten dauert die Halbzeit beim Super Bowl 30 Minuten. Und die wollen mit Spektakel ausgefüllt werden. 2023 wird RnB-Sängerin Rihanna auftreten. Schon 2019 war sie beim Super Bowl als Act vorgesehen gewesen. Aus Gründen der Solidarität mit dem Quarterback Colin Kaepernick hatte die Sängerin den Auftritt aber abgesagt.

Wer hat den Super Bowl 2022 gewonnen?

Aktueller Titelträger sind die Los Angeles Rams. Sie setzten sich im Super Bowl 2022 mit 23:20 gegen die Cincinnati Bengals durch. Die meisten Super Bowl-Siege haben aktuell die Pittsburgh Steelers und die New England Patriots (je 6). (nc)