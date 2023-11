Woche 12 in der NFL: Diese Spiele zeigt der Free-TV-Sender RTL live im TV und Stream

Von: Lina Krull

Das nächste NFL-Wochenende steht vor der Tür. Hier erfahren Sie, welche Spiele von RTL live im TV und Stream übertragen werden.

München – Neue Woche, neues Glück in der NFL: In der Regular Season kommt es in Woche zwölf zu spannenden Zweikämpfen zwischen den Profi-Teams aus den beiden Conferences NFC und AFC. In Deutschland sorgt der Free-TV-Sender RTL für die Übertragung von drei Spielen am kommenden Sonntag. Hier erfahren Sie, welche Spiele von RTL live und im Stream übertragen werden.

Welche NFL-Spiele zeigt RTL in Week 12 live im TV und Stream?

Am Sonntag, 26. November 2023 , sehen Sie folgende Spiele des zwölften NFL-Spieltags live bei RTL und RTL+:

, sehen Sie folgende Spiele des zwölften NFL-Spieltags live bei RTL und RTL+: 19 Uhr (MESZ): Houstan Texans - Jacksonville Jaguars live im Free-TV bei RTL sowie im Livestream bei RTL+.

live im Free-TV bei RTL sowie im Livestream bei RTL+. 19 Uhr (MESZ): Atlanta Falcons - New Orleans Saints live im Stream bei RTL+. Die Vorberichte beginnen hier um 18.15 Uhr.

live im Stream bei RTL+. Die Vorberichte beginnen hier um 18.15 Uhr. 22.25 Uhr (MESZ): Philadelphia Eagles - Buffalo Bills live beim Free-TV-Sender RTL und im Livestream bei RTL+.

Buffalo Bills reisen nach Befreiungsschlag in Richtung Philadelphia

Vor allem das Topspiel der Eagles gegen die Bills dürfte für die meisten Fans die größte Spannung bieten. Während den Gastgebern aus Pennsylvania in diesem Jahr der Einzug in den Super Bowl gelang, war für die Bills schon früher Schluss. Die Titel-Ambitionen zu Beginn der Saison waren deswegen umso höher. Doch der Start verlief schleppend – jetzt wollen sie wieder angreifen. Gegen die New York Jets feierte das Team um Star-Quarterback Josh Allen einen 32:6-Befreiungsschlag. Diesen Aufschwung möchte das Team nun mit ins Auswärtsspiel nehmen.

Quarterback Jalen Hurts von den Philadelphia Eagles hofft auf weitere Punkte für sein Team. © IMAGO/Eric Canha

Quarterback Jalen Hurts und seine Eagles aus der Division NFC East möchten die Punkte aber gerne zu Hause im Lincoln Financial Field lassen. Das Top-Team erwischte einen guten Saisonstart und blickt auf acht Siege aus neun Spielen. Vor dem Spiel gegen die Bills steht allerdings noch das Duell gegen die Kansas City Chiefs (Dienstag, 21.11.2023, 02.15 Uhr (MESZ)) auf dem Programm – dem Super-Bowl-Sieger 2023. (likr/dpa)

