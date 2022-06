Zehn Anmeldung von deutschen Teams für europäische Volleyball-Wettbewerbe

In der kommenden Saison wollen zehn deutsche Volleyball-Mannschaften bei den europäischen Wettbewerben dabei sein © ZBIGNIEW MEISSNER

Zehn deutsche Volleyball-Mannschaften haben sie für die europäischen Volleyball-Wettbewerbe gemeldet.

Berlin - Für die kommende Saison haben sich zehn deutsche Mannschaften für die europäischen Volleyball-Wettbewerbe bei Männern und Frauen gemeldet. Wenn der Europäische Volleyball-Verband (CEV) diese Teams bestätigt, wäre das ein Starter mehr als in der Vorsaison, wie die Volleyball-Bundesliga am Donnerstag mitteilte. In der Champions League der Männer wollen demnach Serienmeister Berlin Volleys und Vize VfB Friedrichshafen antreten. Der neue dritte Startplatz für die Gruppenphase geht an die SWD powervolleys Düren. Bei den Frauen meldeten Meister Allianz MTV Stuttgart und Vizemeister SC Potsdam für einen Startplatz in der Gruppenphase der Champions League.

Die Frauen vom Dresdner SC und der SSC Palmberg Schwerin treten der Mitteilung zufolge in der kommenden Spielzeit im CEV Volleyball Cup an. Das Team vom VfB Suhl Lotto Thüringen spielt im CEV Challenge Cup. Zusätzlich werden die SVG Lüneburg sowie die WWK Volleys Herrsching bei den Männern die deutschen Farben im CEV Challenge Cup vertreten. (dpa)