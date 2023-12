Spezial-Training in zehn Minuten: Fünf Übungen zum Turbo-Kalorienabbau

Von: Alexander Kaindl

Drucken Teilen

Wie schafft man es, in möglichst kurzer Zeit viele Kalorien zu verbrennen? Eine spezielle Methode kann dabei helfen – wir zeigen, wie es geht.

Frankfurt – Nur zehn Minuten Training pro Tag für den Traumkörper? Klingt verlockend und ist – mit viel Disziplin – durchaus möglich. Denn wer sich wirklich jeden Tag zu einer HIIT-Einheit motivieren kann, wird sehr schnell die ersten Erfolge sehen. HIIT – was ist das eigentlich?

Mit HIIT zum perfekten Körper? Hochintensives Intervalltraining verbrennt viele Kalorien

Die Abkürzung steht für „High Intensity Interval Training“, auf Deutsch übersetzt als „Hochintensives Intervalltraining“. Bei dieser Trainingsmethode wechseln sich kurze Phasen intensiver Aktivität mit kurzen Erholungsphasen ab. Das Ziel von HIIT ist es, in kurzer Zeit eine hohe Trainingsintensität zu erreichen, um den Stoffwechsel zu steigern, die Ausdauer zu verbessern und Fett zu verbrennen.

Ein typisches HIIT-Training besteht aus kurzen, intensiven Übungen, gefolgt von aktiven Pausen oder Ruhephasen. Der Vorteil dieses Ansatzes liegt darin, dass das Training effektiv ist und in vergleichsweise kurzer Zeit durchgeführt werden kann. HIIT kann mit verschiedenen Übungen gestaltet werden, darunter Cardio-Übungen wie Laufen, Radfahren oder Seilspringen, aber auch Kraftübungen wie Burpees, Liegestütze oder Kniebeugen.

Schweißtreibene Übung: Mountain Climbers zählen zu jedem fordernden Fitness-Programm. © Pond5 Images / Imago

Spezial-Training in zehn Minuten: Fünf Übungen zum schnellen Kalorienabbau

Die Intensität und Dauer der Belastungs- und Erholungsphasen können je nach Fitnesslevel und Trainingsziel angepasst werden. HIIT-Training kann nicht nur dabei helfen, die kardiovaskuläre Fitness zu steigern, sondern auch die Fettverbrennung ankurbeln und den Nachbrenneffekt erhöhen, was bedeutet, dass der Körper auch nach dem Training weiterhin Kalorien verbrennt. Verschiedensten Studien zufolge frisst das Spezial-Training pro Minute zwölf bis 16 Kalorien, was im Idealfall 160 Kalorien in zehn Minuten macht. Beim Joggen würde man in dieser Zeit nur auf rund 100 Kalorien kommen.

Es ist jedoch wichtig, HIIT verantwortungsbewusst zu praktizieren und sich angemessen aufzuwärmen sowie abzukühlen, um Verletzungen zu vermeiden. Wir zeigen Ihnen hier fünf Übungen, die sich in ein zehnminütiges Power-Programm verwandeln lassen. Führen Sie die verschiedenen Bausteine dazu jeweils 40 Sekunden durch und machen danach 20 Sekunden Pause, ehe sie die nächste Einheit beginnen. Starten Sie nach der fünften Übung wieder von vorne, um die zehn Minuten zu füllen – wenn Sie danach noch nicht ausgepowert sind, können Sie ruhig noch eine dritte Runde hinzufügen.

Burpees, Mountain Climbers, Jump Squats, Liegestütze, High Knees: So verbrennen Sie schnell Kalorien

1. Burpees: Beginnen Sie im Stehen. Machen Sie eine Kniebeuge, platzieren Sie danach die Hände auf dem Boden. Springen Sie mit den Füßen nach hinten in eine Liegestützposition. Führen Sie eine Liegestütze durch. Springen Sie mit den Füßen wieder in Richtung Hände. Machen Sie einen explosiven Sprung nach oben. Wiederholen Sie diesen Ablauf.

2. Mountain Climbers: Beginnen Sie in einer Liegestützposition. Bringen Sie abwechselnd die Knie so nah wie möglich zur Brust, indem Sie sie schnell in Richtung Bauch ziehen. Halten Sie dabei den Oberkörper stabil in der Liegestützposition. Führen Sie die Bewegung im schnellen Tempo aus.

3. Sprungkniebeugen (Jump Squats): Starten Sie im Stehen. Machen Sie eine normale Kniebeuge, indem Sie die Hüften nach hinten schieben und die Knie beugen. Statt einfach aufzustehen, machen Sie einen explosiven Sprung nach oben. Landen Sie weich und gehen Sie direkt in die nächste Kniebeuge über.

4. Liegestütze: Beginnen Sie in einer Plank-Position, mit den Händen etwas breiter als die Schultern. Senken Sie den Körper, indem Sie die Ellenbogen beugen, bis die Brust fast den Boden berührt. Drücken Sie sich dann wieder nach oben. Achten Sie darauf, den Körper während der gesamten Bewegung gerade zu halten.

5. High Knees: Stehen Sie aufrecht. Heben Sie abwechselnd die Knie so hoch wie möglich, während Sie in einem schnellen Tempo auf der Stelle laufen. Versuchen Sie, die Knie bis zur Brust zu bringen. Halten Sie den Oberkörper gerade und die Arme in Bewegung, als würden Sie tatsächlich joggen.

Eine andere Übung hilft Ihnen dabei, einen flachen Bauch zu bekommen – 60 Sekunden pro Tag können schon reichen. Wenn Sie lieber in Gesellschaft Sport machen, gefallen ihnen vielleicht diese Sportarten.

Die Redakteurin oder der Redakteur hat diesen Artikel verfasst und anschließend zur Optimierung nach eigenem Ermessen ein KI-Sprachmodell eingesetzt. Alle Informationen wurden sorgfältig überprüft. Hier erfahren Sie mehr über unsere KI-Prinzipien.