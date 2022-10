Nur Siege für deutsche NHL-Profis: Draisaitl punktet

Frederik Andersen (31) von den Carolina Hurricanes sieht zu, wie die Edmonton Oilers um Leon Draisaitl (29, r) ein Tor feiern. © Jason Franson/The Canadian Press/AP/dpa

Eishockey-Star Leon Draisaitl hat den Edmonton Oilers mit einem Tor und einer Vorlage zum ersehnten zweiten Saisonsieg in der NHL verholfen. Beim 6:4 gegen die Carolina Hurricanes traf der Nationalspieler zum zwischenzeitlichen 5:3 und bereitete den fünften Saisontreffer von Connor McDavid zum Schluss vor.

Edmonton - Auch JJ Peterka hatte seinen Anteil am 6:3 der Buffalo Sabres gegen die Calgary Flames. Der 20-Jährige bereitete das Tor zum 2:1 durch Rasmus Dahlin vor und kommt nach seinen ersten vier Saisonspielen als festes Kadermitglied der Sabres schon auf gute vier Scorerpunkte. In der vergangenen Saison hatte er bereits zwei Mal für die Sabres auf dem Eis gestanden, war danach aber wieder in die zweitklassige AHL geschickt worden.

Tim Stützle blieb beim 5:2 der Ottawa Senators gegen die Washington Capitals ohne Torbeteiligung. Weil auch Nico Sturm mit den San José Sharks den ersten Saisonsieg holte und gegen die New York Rangers 3:2 gewann, gingen alle deutschen NHL-Profis am Donnerstag als Sieger vom Eis. dpa