Tour de France 2022: Alle bisherigen Gewinner des Radrennens

Teilen

Der zweitplatzierte Däne Jonas Vinegaard, der slowenische Sieger Tadej Pogacar und der drittplatzierte Ecuadorianer Richard Carapaz bei der Tour de France 2021 © DAVID STOCKMAN / BELGA / IMAGO

Um die Tour de France zu gewinnen, muss man Allround-, Sprint- und Bergfahrer in sich vereinen. Die Liste der bisherigen Sieger des „härtesten Radrennens“ der Welt – von 1903 bis 2021.

München – Die diesjährige Tour de France 2022 startet mit dem „Grand Depart“ in Kopenhagen und findet 21 Etappen später mit der Fahrt nach Paris ihr Ende. Auf dem Weg der „Großen Schleife“ liegen 3.328 Kilometer, die alle Zutaten für ein Radsport-Spektakel der Sonderklasse bieten: Einzelzeitfahren, Bergankünfte in den Alpen und in den Pyrenäen, Kopfsteinpflaster. Experten prognostizieren schon im Vorfeld des härtesten Radrennens der Welt ein Duell zwischen Vorjahressieger Tadej Pogacar vom Rennstall UAE Team Emirates und Olympiasieger Primož Roglič (Jumbo-Visma). Doch es werden auch noch andere Fahrer als Favoriten auf den Tour-Sieg gehandelt. Insgesamt werden 22 Teams an den Start der Tour de France gehen.

Tour de France 2022 – Die bisherigen Sieger im Überblick

2021, Tadej Pogačar

2020, Tadej Pogačar

2019, Egan Bernal (COL)

2018, Geraint Thomas (GBR)

2017, Chris Froome (GBR)

2016, Chris Froome (GBR)

2015, Chris Froome (GBR)

2014, Vincenzo Nibali (ITA)

2013, Chris Froome (GBR)

2012, Bradley Wiggins (GBR)

2011, Cadel Evans (AUS)

2010, Andy Schleck (LUX)

2009, Alberto Contador (ESP)

2008, Carlos Sastre (ESP)

2007, Alberto Contador (ESP)

2006, Oscar Pereiro (ESP)

2005, Lance Armstrong (nachträglich wegen Doping aberkannt)

2004, Lance Armstrong (nachträglich wegen Doping aberkannt)

2003, Lance Armstrong (nachträglich wegen Doping aberkannt)

2002, Lance Armstrong (nachträglich wegen Doping aberkannt)

2001, Lance Armstrong (nachträglich wegen Doping aberkannt)

2000, Lance Armstrong (nachträglich wegen Doping aberkannt)

1999, Lance Armstrong (nachträglich wegen Doping aberkannt)

1998, Marco Pantani (ITA)

1997, Jan Ullrich (GER)

1996, Bjarne Riis (DEN)

1995, Miguel Indurain (ESP)

1994, Miguel Indurain (ESP)

1993, Miguel Indurain (ESP)

1992, Miguel Indurain (ESP)

1991, Miguel Indurain (ESP)

1990, Greg Lemond (USA)

1989, Greg Lemond (USA)

1988, Pedro Delgado (ESP)

1987, Stephen Roche (IRL)

1986, Greg Lemond (USA)

1985, Bernard Hinault (FRA)

1984, Laurent Fignon (FRA)

1983, Laurent Fignon (FRA)

1982, Bernard Hinault (FRA)

1981, Bernard Hinault (FRA)

1980, Joop Zoetemelk (NED)

1979, Bernard Hinault (FRA)

1978, Bernard Hinault (FRA)

1977 Bernard Thévenet (FRA)

1976, Lucien van Impe (BEL)

1975, Bernard Thévenet (FRA)

1974, Eddy Merckx (BEL)

1973, Luis Ocaña (ESP)

1972, Eddy Merckx (BEL)

1971, Eddy Merckx (BEL)

1970, Eddy Merckx (BEL)

1969, Eddy Merckx (BEL)

1968, Jan Janssen (NED)

1967, Roger Pingeon (FRA)

1966, Lucien Aimar (FRA)

1965, Felice Gimondi (ITA)

1964, Jacques Anquetil (FRA)

1963, Jacques Anquetil (FRA)

1962, Jacques Anquetil (FRA)

1961, Jacques Anquetil (FRA)

1960, Gastone Nencini (ITA)

1959, Fédérico Bahamontes (ESP)

1958, Charly Gaul (LUX)

1957, Jacques Anquetil (FRA)

1956, Roger Walkowiak (FRA)

1955, Louison Bobet (FRA)

1954, Louison Bobet (FRA)

1953, Louison Bobet (FRA)

1952, Fausto Coppi (ITA)

1951, Hugo Koblet (SUI)

1950, Ferdy Kübler (SUI)

1949, Fausto Coppi (ITA)

1948, Gino Bartali (ITA)

1947, Jean Robic (FRA)

1940 bis 1946, ausgefallen

1939, Sylvère Maes (BEL)

1938, Gino Bartali (ITA)

1937, Roger Lapébie (FRA)

1936, Sylvère Maes (BEL)

1935, Romain Maes (BEL)

1934, Antonin Magne (FRA)

1933, Georges Speicher (FRA)

1932, André Leducq (FRA)

1931, Antonin Magne (FRA)

1930, André Leducq (FRA)

1929, Maurice Dewaele (BEL)

1928, Nicolas Frantz (LUX)

1927, Nicolas Frantz (LUX)

1926, Lucien Buysse (BEL)

1925, Ottavio Bottecchia (ITA)

1924, Ottavio Bottecchia (ITA)

1923, Henri Pélissier (FRA)

1922, Firmin Lambot (BEL)

1921, Léon Scieur (BEL)

1920, Philippe Thys (BEL)

1919, Firmin Lambot (BEL)

1915 bis 1918, ausgefallen

1914, Philippe Thys (BEL)

1913, Philippe Thys (BEL)

1912, Odile Defraye (BEL)

1911, Gustave Garrigou (FRA)

1910, Octave Lapize (FRA)

1909, François Faber (LUX)

1908, Lucien Petit-Breton (FRA)

1907, Lucien Petit-Breton (FRA)

1906, René Pottier (FRA)

1905, Louis Trousselier (FRA)

1904, Henri Cornet (FRA)

1903, Maurice Garin (FRA)