Tour de France 2022: Alle Etappen des Radrennens in der Übersicht

Start der 21 Etappen der Tour de France 2022 ist am 1. Juli in Kopenhagen, danach geht es weiter in den Süden – alle Etappen in der Übersicht.

München – Die Tour de France 2022 beginnt am 1. Juli mit dem „Grand Depart“ in Kopenhagen und erstreckt sich über insgesamt 21 Etappen. Am 24. Juli geht die Tour dann mit der Triumphfahrt des Gesamtsiegers nach Paris wieder zu Ende. Alle Etappen der Tour de France im Überblick:

Tour de France 2022 – alle Etappen in der Übersicht

1. Etappe (Freitag, 1. Juli): Kopenhagen (DEN) – Kopenhagen (DEN), Länge: 13,2 km / Einzelzeitfahren, Charakteristik: Einzelzeitfahren

2. Etappe (Samstag, 2. Juli): Roskilde (DEN) – Nyborg (DEN), Länge: 202,5 km, Charakteristik: Flachetappe, entlang der Küste, windig

3. Etappe (Sonntag, 3. Juli): Vejle (DEN) – Sönderborg (DEN), Länge: 182 km, Charakteristik: Flachetappe

Transfer nach Dünkirchen (Montag, 4. Juli)

4. Etappe (Dienstag, 5. Juli): Dünkirchen (FRA) – Calais (FRA), Länge: 171,5 km, Charakteristik: Hügelig

5. Etappe (Mittwoch, 6. Juli): Lille Metropole (FRA) – Arenberg Porte du Hainaut (FRA), Länge: 154 km, Charakteristik: Hügelig, teilweise Kopfsteinpflaster

6. Etappe (Donnerstag, 7. Juli): Binche (BEL) – Longwy (FRA), Länge: 220 km, Charakteristik: Hügelig

7. Etappe (Freitag, 8. Juli): Tomblaine (FRA) – La super Planche des Belles Filles (FRA), Länge: 176,5 km / Bergankunft, Charakteristik: Gebirge

8. Etappe: (Samstag, 9. Juli): Dole (FRA) – Lausanne (SUI), Länge: 186,5 km, Charakteristik: Hügelig

9. Etappe: (Sonntag, 10. Juli): Aigle (FRA) – Chatel Les Portes du Soleil (FRA), Länge: 193 km, Charakteristik: Gebirge

1. Ruhetag in Morzine (Montag, 11. Juli)

10. Etappe: (Dienstag, 12. Juli): Morzine Les Portes du Soleil (FRA) – Megève (FRA), Länge: 148,5 km, Charakteristik: Hügelig

11. Etappe: (Mittwoch, 13. Juli): Albertville (FRA) – Col du Granon (FRA), Länge: 152 km / Bergankunft, Charakteristik: Gebirge, über 9% durchschnittliche Steigung

12. Etappe: (Donnerstag, 14. Juli): Briancon (FRA) – Alpe d‘Huez (FRA), Länge: 166,5 km / Bergankunft, Charakteristik: Gebirge

13. Etappe: (Freitag, 15. Juli): Bourg d‘Oisans (FRA) – Saint–Etienne (FRA), Länge: 193 km, Charakteristik: Flachetappe

14. Etappe: (Samstag, 16. Juli): Saint–Etienne (FRA) – Mende (FRA), Länge: 192,5 km, Charakteristik: Hügelig, 3 Kilometer steiler Anstieg zum Flugplatz in Mende

15. Etappe: (Sonntag, 17. Juli): Rodez (FRA) – Carcassonne (FRA), Länge: 202,5 km, Charakteristik: Flachetappe

2. Ruhetag in Carcassonne (Montag, 18. Juli)

16. Etappe: (Dienstag, 19. Juli): Carcassonne (FRA) – Foix (FRA), Länge: 178,5 km, Charakteristik: Hügelig

17. Etappe: (Mittwoch, 20. Juli): Saint–Gaudens (FRA) – Peyragudes (FRA), Länge: 130 km / Bergankunft, Charakteristik: Gebirge

18. Etappe: (Donnerstag, 21. Juli): Lourdes (FRA) – Hautacam (FRA), Länge: 143,5 km / Bergankunft, Charakteristik: Gebirge

19. Etappe: (Freitag, 22. Juli): Castelnau–Magnoac – Cahors, Länge: 188,5 km, Charakteristik: Flachetappe

20. Etappe: (Samstag, 23. Juli): Lacapelle–Marival (FRA) – Rocamadour (FRA), Länge: 40,7 km / Einzelzeitfahren, Charakteristik: Einzelzeitfahren

21. Etappe: (Sonntag, 24. Juli): Paris, La Defense Arena (FRA) – Paris, Champs–Elysees (FRA) 116 km, Gesamtlänge: 3328 km, Charakteristik: Flachetappe