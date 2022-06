Tour de France 2022: Alle Favoriten auf den Sieg des Radrennens

Tadej Pogacar, Gewinner der Tour de France 2021 und 2020 © Luka Dakskobler / IMAGO

Mehrere Fahrer könnten heuer Tadej Pogacar und Primoz Roglic den Sieg streitig machen. Wissenswertes über die größten Favoriten der Tour de France 2022.

München – Am 1. Juli startet in Kopenhagen die Tour de France 2022 und endet am 24. Juli mit der Fahrt nach Paris. Dazwischen liegen 3328 Kilometer, die – betrachtet man die Streckenführung – so hart wie schon lange nicht mehr sein dürften. So ist etwa erstmals seit 2018 der l‘Alpe-d‘Huez-Anstieg wieder mit dabei und es wird zum zweiten Mal nach 1986 eine Etappe auf dem 2413 Meter hohen Alpen-Riesen Col du Granon enden.

Experten prognostizieren schon im Vorfeld ein Duell zwischen Vorjahressieger Tadej Pogacar und Olympiasieger Primoz Roglic. Für den Sieg einzelner Etappen bzw. Wertungen gibt es allerdings mehrere Favoriten.

Tour de France 2022 – alle Favoriten in der Übersicht

Filippo Ganna

Geburtsdatum, -ort: 25. Juli 1996, Verbania



Nation: Italien

Spitzname: „Pippo"

Körpergewicht: 82 kg

Team: Ineos Grenadiers

Fahrertyp / Stärken: Einzelzeitfahren

Größte Erfolge:

Olympische Spiele 2021: Gold in der Mannschaftsverfolgung

Gold in der Mannschaftsverfolgung UCI World Tour

2020, 2021: sechs Etappen Giro d’Italia 2020

2019: eine Etappe BinckBank Tour

2021: eine Etappe UAE Tour 2021

2022: eine Etappe Tirreno–Adriatico 2022



UCI-Straßen-Weltmeisterschaften

2020, 2021: Weltmeister im Einzelzeitfahren



UCI-Bahn-Weltmeisterschaften

2016, 2018, 2019, 2020: Weltmeister in der Einerverfolgung

Stefan Küng

Geburtsdatum, -ort: 16. November 1993, Wilen TG

Nation: Schweiz / Liechtenstein

Spitzname: „Der König“

Körpergewicht: 83 kg

Team: Groupama-FDJ

Fahrertyp / Stärken: Zeitfahrer



Größte Erfolge:



Bahn

2015: Weltmeister in der Einerverfolgung

2021: Gesamtwertung Valencia-Rundfahrt

Straße

2015, 2017, 2019: drei Etappen Tour de Romandie

2018, 2021: zwei Etappen

Tour de Suisse

2017, 2018: zwei Etappen BinckBank Tour

2015: Weltmeister im Mannschaftszeitfahren

Primož Roglič

Geburtsdatum, -ort: 29. Oktober 1989, Zagorje ob Savi

Nation: Slowenien

Spitzname: „Rogla“

Körpergewicht: 65 kg

Team: Jumbo-Visma

Fahrertyp / Stärken: Rundfahrer

Größte Erfolge:

Olympische Spiele

2020: Gold im Einzelzeitfahren

Grand Tours

2019, 2020, 2021: Gesamtwertung Vuelta a España

2016, 2019: drei Etappen Giro d’Italia

2017, 2018, 2020: drei Etappen Tour de France

2019, 2020, 2021: neun Etappen Vuelta a España

UCI WorldTour

2020: Lüttich–Bastogne–Lüttich

2018, 2019: Gesamtwertung Tour de Romandie

2018, 2021: Gesamtwertung Baskenland-Rundfahrt

2019: Gesamtwertung Tirreno–Adriatico

2022: Gesamtwertung Paris-Nizza

Jonas Vingegaard

Geburtsdatum, -ort: 10. Dezember 1996, Hillerslev

Nation: Dänemark

Körpergewicht: 60 kg

Team: Jumbo-Visma

Fahrertyp / Stärken: Allrounder

Größte Erfolge:

2022: Eintagesrennen La Drôme Classic

2021: Platz 2 Tour de France

2021: eine Etappe UAE Tour

2021: Gesamtwertung, zwei Etappen und Punktewertung Settimana Internazionale Coppi e Bartali

2021: Nachwuchswertung Baskenland-Rundfahrt

2019: Gesamtwertung und eine Etappe Hammar Stavanger

2019: eine Etappe Polen-Rundfahrt

2018: Mannschaftszeitfahren Tour de l’Avenir

Wout van Aert

Geburtsdatum, -ort: 15. September 1994, Herentals

Nation: Belgien

Körpergewicht: 78 kg

Team: Jumbo-Visma

Fahrertyp / Stärken: Allrounder

Größte Erfolge:

2021: Silber beim Olympischen Straßenrennen

2016, 2017, 2018: Weltmeister Cross-Weltmeister

2020: Mailand–Sanremo

2020: Strade Bianche

2021: Gent–Wevelgem

2021: Amstel Gold Race

2022: Omloop Het Nieuwsblad

2019, 2020, 2021: Etappen Tour de France

2020, 2021: Silber WM-Einzelzeitfahren

2020: Silber WM-Straßenrennen

Mark Cavendish

Geburtsdatum, -ort: 21. Mai 1985, Laxey / Isle of Man

Nation: England

Spitzname: „Manxman“

Körpergewicht: 70 kg

Team: Quick-Step Alpha Vinyl Team

Fahrertyp / Stärken: Sprinter

Größte Erfolge:

Olympische Spiele

2016: Silbermedaille Omnium (Bahnrad)

UCI-Weltmeisterschaften

2011: Straßenrennen

2005, 2008, 2016: Madison (Zweier-Mannschaftsfahren)

Klassiker

2009: Mailand–Sanremo

Grand Tours

2008-2021: 34 Etappen Tour de France

2008-2022: 16 Etappen Giro d’Italia

2010: 3 Etappen Vuelta a España

2011, 2021: Grünes Trikot Punktewertung Tour de France

2013: Rotes Trikot Punktewertung Giro d’Italia

2010: Grünes Trikot Punktewertung Vuelta a España

Tadej Pogacar

Geburtsdatum, -ort: 21. September 1998, Komenda

Nation: Slowenien

Spitzname: „Pogi“

Körpergewicht:

Team: UAE Team Emirates

Fahrertyp / Stärken: Rundfahrer

Größte Erfolge:



Grand Tours

2020, 2021: jeweils Gesamtwertung, drei Etappen, Bergwertung und Nachwuchswertung Tour de France

Monumente des Radsports

2021: Lüttich–Bastogne–Lüttich

2021: Giro di Lombardia



Olympische Spiele:



2021: Bronzemedaille Straßenrennen

Egan Bernal

Geburtsdatum, -ort: 13. Januar 1997, Bogotá

Nation: Kolumbien

Körpergewicht: 60 kg

Team: Ineos Grenadiers

Fahrertyp / Stärken: Bergfahrer

Größte Erfolge:



2019: Gesamtwertung Tour de France

2021: Gesamtwertung Giro d'Italia

2019: Gesamtwertung Paris–Nizza 2019

2019: Gesamtwertung Tour de Suisse

Richard Carapaz

Geburtsdatum, -ort: 29. Mai 1993, El Carmelo

Nation: Ecuador

Spitzname: „La Locomotora de Carchi“

Körpergewicht: 62 kg



Team: Ineos Grenadiers

Fahrertyp / Stärken: Bergfahrer

Größte Erfolge:



Olympische Sommerspiele

2020: Goldmedaille Straßenrennen

UCI World Tour

2019: Gesamtwertung und zwei Etappen Giro d’Italia

2021: Gesamtwertung Tour de Suisse

Julian Alaphilippe

Geburtsdatum, -ort: 11. Juni 1992, Saint-Amand-Montrond

Nation: Frankreich

Spitzname: „Loulou“

Körpergewicht: 62 kg

Team: Quick-Step Alpha Vinyl Team

Fahrertyp / Stärken: Allrounder

Größte Erfolge:

UCI-Straßen-Weltmeisterschaften

2020, 2021: Weltmeister Straßenrennen

UCI WorldTour

2019: Mailand–Sanremo

2018, 2019, 2021: Flèche Wallone

2018: Clásica San Sebastián

2018, 2019, 2020, 2021: sechs Etappen Tour de France

2018: Bergwertung Tour de France

2017: eine Etappe Vuelta a España