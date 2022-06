Tour de France 2022: Das sind die deutschen Hoffnungen

Sam Bennett von Bora-Hansgrohe (l). © PhotoNews/Panoramic

22 Mannschaften, darunter das deutsche Team Bora-Hansgrohe, kämpfen bei der Tour de France um das gelbe Trikot. Wissenswertes über die deutschen Hoffnungen beim „härtesten Radrennen“ der Welt.

München – Welche deutschen Fahrer bei der Tour de France 2022 dabei sein werden, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest, da die Teams (Stand: 20.6.2022) ihre Fahrer noch nicht nominiert haben. Fakt ist allerdings: Die deutsche Tour-Hoffnung Emanuel Buchmann ist 2022 nicht dabei. Nachdem er 2019 Vierter geworden war, musste er 2020 kurz nach dem Start aufgrund eines Sturzes aufgeben. 2021 schaffte er es nur auf Platz 33. Im Frühling 2022 entschied er sich gegen die Tour und stattdessen für den Giro d‘Italia.

Tour de France – Die deutschen Fahrer

22 Teams treten in diesem Jahr bei der Tour de France an, darunter auch das deutsche Team Bora-Hansgrohe (alle Favoriten der Tour de France 2022 in der Übersicht). Der deutsche Rennstall musste allerdings einen Rückschlag hinnehmen, da Sprintstar Peter Sagan das Team verlassen hat und nach Frankreich zu TotalEnergies gewechselt ist.

Bora-Hansgrohe tritt dafür nun mit Sprinter Sam Bennett an, der bei der Tour de France auch um das Grüne Trikot (Trikot der Sprinter) kämpfen könnte. Experten prognostizieren, dass auch einige Etappensiege in diesem Jahr für Bora-Hansgrohe möglich sein könnten. Auf das Gesamtklassement wird sich Bora-Hansgrohes Fahrer Alexander Wlassow konzentrieren, der 2022 bereits die Gesamtsiege bei der Tour de Romandie und der Valencia-Rundfahrt für sich verbuchen konnte.

Bei einigen Etappen könnte der deutsche Fahrer Maximilian Schachmann seine Chance auf einen Sieg bekommen. Schachmann hat die Gesamtsiege bei Paris-Nizza sowohl im Jahr 2020 als auch 2021 als seine bisher besten Leistungen seiner Karriere zu Buche stehen. Dem Sportinformations Dienst (SID) sagte Team-Manager Ralph Denk vor kurzem: „Wir werden eine Zwei-Mann-Strategie fahren. Sam Bennett ist für den Sprint und Aleksandr Wlassow für die Gesamtwertung vorgesehen.“ Auch Nils Politt dürfte heuer voraussichtlich für Bora-Hansgrohes Tour de France-Team nominiert werden. Im Jahr 2021 gewann Politt die 12. Etappe der Tour de France sowie die Gesamtwertung der Deutschland Tour. 2022 konnte er Deutschlands ältestes Eintagesrennen „Rund um Köln“ für sich entscheiden. Alle bisherigen Gewinner der Tour de France in der Übersicht.