Tour de France 2022: Etappenerfolg oder gar Gelbes Trikot? Die deutschen Starter im Check

Von: Florian Schimak

Maximilian Schachmann ist einer der deutschen Starter bei der Tour de France 2022. © IMAGO / frontalvision.com

Am Freitag startet die 109. Tour de France in Dänemark. Lediglich neun deutsche Rad-Stars sind am Start - was ist drin für Lennard Kämna, Nils Politt und Co.?

München - So wenige deutsche Starter wie bei der Tour de France 2022 waren es zuletzt 2002. Damals gingen bei der Frankreich-Rundfahrt lediglich acht deutsche Radprofis an den Start. Nun sind es immerhin neun.

Mit drei Deutschen stellt das Team Bora-hansgrohe die meisten Radstars aus der Bundesrepublik. Doch welche Chancen haben Lennard Kämna, Nils Politt und Co.?

Mit Hilfe des SID beleuchten tz.de die Aussichten.

Alpecin-Deceuninck:

Alexander Krieger (geb. am 28.11.1991 in Stuttgart) - Bisherige Teams: Team Heizomat (2010 bis 2012), Rad-Net Rose (2013), NettApp-Endura (2014), Leopard (2015 bis 2019), Alpecin (seit 2020) - 1. Tour-Teilnahme - Größte Erfolge: 2. Platz Classique Paris-Chauny (2020), 2. Platz Gesamtwertung Tour de Normandie - Profisiege: 0

SID-Check: Nach Giro und Vuelta (beides 2021) komplettiert Krieger mit dem Tour-Debüt seine Grand-Tour-Sammlung. Seine Kernaufgaben: Topstar Mathieu van der Poel unterstützen und im Sprintzug von Jasper Philipsen mitrackern.

Bora-hansgrohe:

Lennard Kämna (geb. am 09.09.1996 in Wedel) - Bisherige Teams: Team Stölting (2015 bis 2016), Team Sunweb (2017 bis 2019), Bora-hansgrohe (seit 2020) - 3. Tour-Teilnahme - Beste Tour-Platzierung: 33. (2020) - Größte Erfolge: Etappensieger Tour de France (2020), Etappensieger Giro d‘Italia (2022), Etappensieger Criterium du Dauphine (2020), Deutscher Zeitfahr-Meister (2022), Teamzeitfahr-Weltmeister (2017), WM-Zweiter U23-Straßenrennen (2017), Junioren-Weltmeister Einzelzeitfahren (2014) - Profisiege: 7

SID-Check: Nach einem verkorksten Jahr 2021 mit gesundheitlichen Problemen hat sich Kämna in großer Form zurückgemeldet. Wie schon beim Giro wird er einige Freiheiten erhalten - ein Etappensieg ist wieder das Traumziel.

Nils Politt (geb. am 06.03.1994 in Köln) - Bisherige Teams: Team Stölting (2013 bis 2015), Katjuscha/Katusha-Alpecin (2016-2019), Israel Start-up! Nation (2020), Bora-hansgrohe (seit 2021) - 6. Tour-Teilnahme - Beste Tour-Platzierung: 50. (2021) - Größte Erfolge: Etappensieger Tour de France (2021), Sieger Deutschland-Tour (2021), 2. Platz Paris-Roubaix (2019), Deutscher Meister Straßenrennen (2022) - Profisiege: 6

SID-Check: Der frischgebackene deutsche Straßenmeister und Tour-Etappensieger der Vorjahres wird wieder eine Doppelrolle spielen - als unermüdlicher Helfer und Tempofahrer im Flachland sowie als erster Kandidat für eine Ausreißergruppe.

Maximilian Schachmann (geb. am 09.01.1994 in Berlin) - Bisherige Teams: Thüringer Energie Team (2013), Development Team Giant-Shimano (2014), AWT-Greenway (2015), Klein Constantia (2016), Quick-Step Floors (2017 bis 2018), Bora-hansgrohe (seit 2019) - 3. Tour-Teilnahme (20) - Beste Platzierung: 57. (2020) - Größte Erfolge: Sieger Paris-Nizza (2020, 2021), Etappensieger Giro d‘Italia (2018), 3. Platz Amstel Gold Race (2021), 3. Platz Lüttich-Bastogne-Lüttich (2019), Teamzeitfahr-Weltmeister (2018), Deutscher Meister Straßenrennen (2019), Etappensieger Baskenland-Rundfahrt (2019/3) und Sieger Punktewertung (2019) - Profisiege: 13

SID-Check: Schachmann startete auch krankheitsbedingt spät und mit Problemen in die Saison, zeigte zuletzt aber ansteigende Form. Auch der Berliner ist bei Bora als starker Helfer mit einigen Freiheiten eingeplant.

Cofidis:

Simon Geschke (geb. am 13.03.1986 in Berlin) - Bisherige Teams: Milram (2008), Team Sunweb und Vorläufer (2006 bis 2018), CCC Team (2019 bis 2020), Cofidis (seit 2021) - 10. Tour-Teilnahme - Beste Tour-Platzierung: 25. (2018) - Größte Erfolge: Etappensieger Tour de France (2015), Etappensieger Criterium International (2011), Sieger GP Aargau (2014), 3. Platz Gesamtwertung Tour de Romandie, 3. Platz Gesamtwertung Tour Down Under (2020) - Profisiege: 3

SID-Check: Der kleine Kämpfer mit dem markanten Vollbart ist seit seinem grandiosen Etappensieg bei der Tour-Bergetappe nach Pra-Loup 2015 ein kleiner Star in Frankreich. Bei seiner zehnten Tour de France soll Geschke in den Bergen möglichst lange an der Seite seines Cofidis-Kapitäns Guillaume Martin bleiben, wird aber auch seine Chance als Solist erhalten.

Max Walscheid (geb. am 13.06.1993 in Neuwied) - Bisherige Teams: Team Stölting (2012 bis 2014), Giant Alpecin/Sunweb (2015 bis 2019), NTT Pro Cycling/Qhubeka Assos (2020 bis 2021), Cofidis (seit 2022) - 3. Tour-Teilnahme - Beste Platzierung: 121. (2021) - Größte Erfolge: Sieger Grand Prix de Denain - Porte du Hainaut (2022), Sieger Omloop van het Houtland Lichterfelde (2019), Sieger Münsterland Giro (2018), Etappensieger Tour of Yorkshire (2018) - Profisiege: 12

SID-Check: Der 1,99-m-Hüne kann sprinten und zeitfahren - und das soll er bei seiner ersten Tour im Cofidis-Trikot auch möglichst erfolgreichen erledigen. Top-10-Platzierungen sind möglich.

DSM

John Degenkolb (geb. am 07.09.1989 in Gera) - Bisherige Teams: Thüringer Energie Team (2008 bis 2010), HTC-Highroad (2011), Argos-Shimano/Giant-Shimano/Giant-Alpecin (2012 bis 2016), Trek-Segafredo (2017 bis 2019), Lotto-Soudal (2020 bis 2021), DSM (seit 2020) - 8. Tour-Teilnahme - Beste Tour-Platzierung: 109. (2015) - Größte Erfolge: Sieger Paris-Roubaix (2015), Sieger Mailand-Sanremo (2015), Etappensieger Tour de France (2018), Etappensieger Vuelta (2012/5, 2014/4, 2015), Punktwertung Vuelta (2014), Etappensieger Giro d‘Italia (2013), Sieger Gent-Wevelgem (2014), Hamburg Cyclassics (2013), Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt (2011), Paris-Tours (2013) - Profisiege: 48

SID-Check: Die Sprinterjahre sind vorbei, Degenkolb soll mit seiner ganzen Erfahrung vielmehr als Road Captain das DSM-Team durch die Tour lotsen. Eigene Ambitionen darf er auf der Kopfsteinpflaster-Etappe nach Arenberg verfolgen, dem Terrain, auf dem er 2018 Etappensieger wurde.

EF Education-EasyPost

Jonas Rutsch (geb. 24.01.1998 in Erbach) - Bisherige Teams: Lotto-Kern Haus (2017 bis 2020), EF Pro Cycling/EF Education-Nippo (seit 2020) - 2. Tour-Teilnahme - Beste Platzierung: 55. (2021) Größte Erfolge: Gesamt-8. Tour de Luxemburg (2019), 6. Etappenplatz Tour de Suisse (2021) - Profisiege: 0

SID-Check: Der 1,97 m große Allrounder rutschte im Vorjahr kurzfristig ins Tour-Aufgebot, überzeugte und darf nun wieder ran. Hat die Tempohärte, um in Fluchtgruppen eine gute Rolle zu spielen.

Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux

Georg Zimmermann (geb. am 11.10.1997 in Augsburg) - Bisherige Teams: Felbermayr-Simplon Wels (2016 bis 2017), Tirol KTM Cycling (2018 bis 2019), CCC (2020), Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux (seit 2021) - 2. Tour-Teilnahme - Beste Platzierung: 80. (2021) - Größte Erfolge: Etappensieger Tour de l‘Ain (2021), Dritter Giro dell‘Appennino (2022) 21. Gesamtplatz Vuelta (2020), DM-Dritter Straßenrennen (2021) - Profisiege: 1

SID-Check: Der bergfeste Allrounder ist als vielseitiger Helfer eingeplant, auf mittelschweren Etappen wird ihn der Weg sicherlich in eine Fluchtgruppe führen.