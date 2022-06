Tour de France 2022 live im TV: Wann und wo werden die einzelnen Etappen gezeigt?

Ein Reporter filmt bei der Tour de France (Symbolbild) © PhotoNews/Panoramic / IMAGO

Die einzelnen Etappen der Tour de France 2022 werden live im Free-TV und im kostenlosen Stream übertragen. Der TV-Überblick.

München – Sobald am 1. Juli die Tour de France 2022 mit dem 13,2 km-Einzelzeitfahren in Kopenhagen (DEN) gestartet wird, können Fans des Radklassikers von Anfang bis Ende live mit dabei sein. Den sowohl im Free-TV als auch im kostenlosen Live-Stream wird umfangreich von der Tour de France berichtet werden. Höhepunkt wird die Triumphfahrt des neuen Siegers (alle bisherigen Sieger der Tour de France im Überblick) am 24. Juli 2022 nach Paris / Champs–Elysees sein. Die Sender, die die Tour de France übertragen, sind: Das Erste, ONE sowie Eurosport 1.

Tour de France 2022 – Übertragung im Free-TV

Über eine Gesamtlänge von 3328 Kilometer und quer durch vier Nationen (Frankreich, Dänemark, Belgien, Schweiz) erstreckt sich heuer die 109. Austragung des wichtigsten Etappenrennens im Radstraßensport, das erneut zu einem Medienereignis werden wird. Live und kostenlos übertragen Eurosport 1 und ARD alle Etappen der Tour im Free-TV. Da sich SportA, die Sportrechteagentur von ARD und ZDF, mit der Amaury Sport Organisation (ASO) über eine entsprechende Vereinbarung verständigen konnte, sendet die ARD täglich in Echtzeit im Ersten – unter der Woche voraussichtlich von 16:05 bis 17:25 Uhr. Umfangreichere Ausstrahlungen gibt es jeweils am Wochenende und bei Bergetappen. Abschnitte, die im Ersten nicht zu sehen sind, zeigt die ARD auf ONE je eine halbe Stunde nach Etappenbeginn.

Tour de France – Übertragung im kostenlosen Live-Stream

Auch online kann den Radstars über die Schulter geblickt werden: Auf www.sportschau.de oder in der ARD Mediathek werden in der gesamten Zeit alle Etappen der Tour de France live im Stream angeboten werden. Hauptverantwortlich für die Tour de France innerhalb der ARD ist der Saarländische Rundfunk. Neben dem öffentlich-rechtlichen Anbieter zeigt auch Eurosport täglich Live-Streams der Tour de France. Das gesamte Streaming-Programm des Sport-Senders lässt sich außerdem bei DAZN verfolgen. Auch für die Übertragung der Tour de France der Frauen von 24. bis 31. Juli 2022 sicherte sich die ARD umfassende Streaming- und Nachverwertungsrechte.

Tour de France 2022 – Doku auf Netflix

Heuer gibt es eine Besonderheit bei der Tour de France: Der kostenpflichtige Streaming-Dienst Netflix begleitet diesmal das Ereignis, um eine eigene Doku-Serie darüber zu produzieren. Die voraussichtlich acht Folgen sollen in der ersten Hälfte des Jahres 2023 erscheinen. Insgesamt acht Teams (alle Teams der diesjährigen Tour in der Übersicht) werden schon in den Monaten vor der Rundfahrt begleitet, darunter auch der deutsche Rennstall Bora-hansgrohe mit Maximilian Schachmann und Nils Politt. Die Dreharbeiten laufen seit März und erstrecken sich bis zum Ende der Tour. Für die Dokumentation arbeitet Netflix mit der öffentlich-rechtlichen TV-Anstalt France Televisions zusammen. Produziert wird die Serie vom Joint Venture Quadbox, an dem auch die Macher der Formel-1-Dokumentation Drive to Survive beteiligt sind.