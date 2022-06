Tour de France 2022: Strecke, Wertungen, Favoriten, Termin - Alle Infos zum Radrennen

Die Tour de France 2022 ist das größte alljährlich stattfindende internationale Sport- und Medienereignis. Wissenswertes über die „Grand Boucle“ („große Schleife“).

München – Die 109. Tour de France startet am 1. Juli mit dem „Grand Depart“ in Kopenhagen und geht 21 Etappen später am 24. Juli mit der Triumphfahrt des Gesamtsiegers nach Paris wieder zu Ende.

Auf dem Weg der „Großen Schleife“ liegen 3.328 Kilometer, die alle Zutaten für ein Radsport-Spektakel der Sonderklasse bieten: Einzelzeitfahren, Bergankünfte in den Alpen und in den Pyrenäen, Kopfsteinpflaster. Experten prognostizieren schon im Vorfeld des härtesten Radrennens der Welt ein Duell zwischen Vorjahressieger Tadej Pogacar vom Rennstall UAE Team Emirates und Olympiasieger Primož Roglič (Jumbo-Visma).



Tour de France 2022 – alle Etappen in der Übersicht

1. Etappe (Freitag, 1. Juli): Kopenhagen (DEN) – Kopenhagen (DEN), Länge: 13,2 km / Einzelzeitfahren

2. Etappe (Samstag, 2. Juli): Roskilde (DEN) – Nyborg (DEN), Länge: 202,5 km

3. Etappe (Sonntag, 3. Juli): Vejle (DEN) – Sönderborg (DEN), Länge: 182 km

Transfer nach Dünkirchen (Montag, 4. Juli)

4. Etappe (Dienstag, 5. Juli): Dünkirchen (FRA) – Calais (FRA), Länge: 171,5 km

5. Etappe (Mittwoch, 6. Juli): Lille Metropole (FRA) – Arenberg Porte du Hainaut (FRA) , Länge: 154 km

6. Etappe (Donnerstag, 7. Juli): Binche (BEL) – Longwy (FRA), Länge: 220 km

7. Etappe (Freitag, 8. Juli): Tomblaine (FRA) – La super Planche des Belles Filles (FRA), Länge: 176,5 km / Bergankunft

8. Etappe: (Samstag, 9. Juli): Dole (FRA) – Lausanne (SUI), Länge: 186,5 km

9. Etappe: (Sonntag, 10. Juli): Aigle (FRA) – Chatel Les Portes du Soleil (FRA), Länge: 193 km

1. Ruhetag in Morzine (Montag, 11. Juli)

10. Etappe: (Dienstag, 12. Juli): Morzine Les Portes du Soleil (FRA) – Megève (FRA), Länge: 148,5 km

11. Etappe: (Mittwoch, 13. Juli): Albertville (FRA) – Col du Granon (FRA), Länge: 152 km / Bergankunft

12. Etappe: (Donnerstag, 14. Juli): Briancon (FRA) – Alpe d‘Huez (FRA), Länge: 166,5 km / Bergankunft

13. Etappe: (Freitag, 15. Juli): Bourg d‘Oisans (FRA) – Saint–Etienne (FRA), Länge: 193 km

14. Etappe: (Samstag, 16. Juli): Saint–Etienne (FRA) – Mende (FRA), Länge: 192,5 km

15. Etappe: (Sonntag, 17. Juli): Rodez (FRA) – Carcassonne (FRA), Länge: 202,5 km

2. Ruhetag in Carcassonne (Montag, 18. Juli)

16. Etappe: (Dienstag, 19. Juli): Carcassonne (FRA) – Foix (FRA), Länge: 178,5 km

17. Etappe: (Mittwoch, 20. Juli): Saint–Gaudens (FRA) – Peyragudes (FRA), Länge: 130 km / Bergankunft

18. Etappe: (Donnerstag, 21. Juli): Lourdes (FRA) – Hautacam (FRA), Länge: 143,5 km / Bergankunft

19. Etappe: (Freitag, 22. Juli): Castelnau–Magnoac – Cahors, Länge: 188,5 km

20. Etappe: (Samstag, 23. Juli): Lacapelle–Marival (FRA) – Rocamadour (FRA), Länge: 40,7 km / Einzelzeitfahren

21. Etappe: (Sonntag, 24. Juli): Paris, La Defense Arena (FRA) – Paris, Champs–Elysees (FRA) 116 km, Gesamtlänge: 3328 km

Tour de France – alle Teams im Überblick

Insgesamt sind 22 Teams bei der diesjährigen Tour de France 2022 am Start. Startberechtigt sind dabei die 18 UCI World Teams. Aus der Zweitdivision der UCI haben zusätzlich dazu auch die beiden besten Pro Teams ein automatisches Startrecht. In diesem Jahr sind das Alpecin-Fenix und Arkéa-Samsic. Zudem dürfen die Rennställe B&B Hotels-KTM und TotalEnergies starten.

Welche Fahrer 2022 tatsächlich bei der Tour de France dabei sein werden, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest, da die Teams (Stand: 20.6.2022) ihre Fahrer noch nicht nominiert haben. Die Teampräsentation wird am 29. Juni im Freizeitpark Tivoli in Kopenhagen stattfinden. Dafür wurden im Frühjahr 2022 10.000 Eintrittskarten unter Radsportfans verteilt. Diese Teams werden bei der Tour de France dabei sein:

AG2R Citroën Team, Frankreich

Astana Qazaqstan Team, Kasachstan

Bahrain Victorious, Bahrain

Bora-Hansgrohe, Deutschland

Cofidis, Frankreich

EF Education-EasyPost, USA

Groupama-FDJ, Frankreich

Ineos Grenadiers, Großbritannien

Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux, Belgien

Israel-Premier Tech, Israel

Lotto-Soudal, Belgien

Movistar Team, Spanien

Quick-Step Alpha Vinyl, Belgien

Team BikeExchange-Jayco, Australien

Team DSM, Niederlande

Jumbo-Visma, Niederlande

Trek-Segafredo, USA

UAE Team Emirates, UAE

Alpecin-Fenix, Belgien

Arkéa-Samsic, Frankreich

B&B Hotels-KTM, Frankreich

TotalEnergies, Frankreich

Tour de France 2022 – alle Favoriten auf den Sieg in der Übersicht

Experten prognostizieren schon im Vorfeld der diesjährigen Tour de France ein Duell zwischen dem Vorjahressieger Tadej Pogacar und dem Olympiasieger Primož Roglič. Für den Sieg einzelner Etappen bzw. Wertungen gibt es allerdings mehrere Favoriten.

Filippo Ganna

Geburtsdatum, -ort: 25. Juli 1996, Verbania

Nation: Italien

Spitzname: „Pippo“

Körpergewicht: 82 kg



Team: Ineos Grenadiers

Fahrertyp / Stärken: Einzelzeitfahren

Größte Erfolge:



Olympische Spiele 2021: Gold in der Mannschaftsverfolgung

UCI World Tour:

2020, 2021: sechs Etappen Giro d’Italia 2020

2019: eine Etappe BinckBank Tour

2021: eine Etappe UAE Tour 2021

2022: eine Etappe Tirreno–Adriatico 2022



UCI-Straßen-Weltmeisterschaften: 2020, 2021: Weltmeister im Einzelzeitfahren

2016, 2018, 2019, 2020: Weltmeister in der Einerverfolgung

Stefan Küng

Geburtsdatum, -ort: 16. November 1993, Wilen TG

Nation: Schweiz / Liechtenstein

Spitzname: „Der König“

Körpergewicht: 83 kg

Team: Groupama-FDJ

Fahrertyp / Stärken: Zeitfahrer

Größte Erfolge:



Bahn

2015: Weltmeister in der Einerverfolgung

2021: Gesamtwertung Valencia-Rundfahrt

Straße

2015, 2017, 2019: drei Etappen Tour de Romandie

2018, 2021: zwei Etappen

Tour de Suisse

2017, 2018: zwei Etappen BinckBank Tour

2015: Weltmeister im Mannschaftszeitfahren

Primož Roglič

Geburtsdatum, -ort: 29. Oktober 1989, Zagorje ob Savi

Nation: Slowenien

Spitzname: „Rogla“

Körpergewicht: 65 kg

Team: Jumbo-Visma

Fahrertyp / Stärken: Rundfahrer

Größte Erfolge:



Olympische Spiele

2020: Gold im Einzelzeitfahren

Grand Tours

2019, 2020, 2021: Gesamtwertung Vuelta a España

2016, 2019: drei Etappen Giro d’Italia

2017, 2018, 2020: drei Etappen Tour de France

2019, 2020, 2021: neun Etappen Vuelta a España

UCI WorldTour

2020: Lüttich–Bastogne–Lüttich

2018, 2019: Gesamtwertung Tour de Romandie

2018, 2021: Gesamtwertung Baskenland-Rundfahrt

2019: Gesamtwertung Tirreno–Adriatico

2022: Gesamtwertung Paris-Nizza

Jonas Vingegaard

Geburtsdatum, -ort: 10. Dezember 1996, Hillerslev

Nation: Dänemark

Körpergewicht: 60 kg

Team: Jumbo-Visma

Fahrertyp / Stärken: Allrounder

Geburtsdatum, -ort: 10. Dezember 1996, Hillerslev

Nation: Dänemark

Körpergewicht: 60 kg

Team: Jumbo-Visma

Fahrertyp / Stärken: Allrounder

Größte Erfolge:



2022: Eintagesrennen La Drôme Classic

2021: Platz 2 Tour de France

2021: eine Etappe UAE Tour

2021: Gesamtwertung, zwei Etappen und Punktewertung Settimana Internazionale Coppi e Bartali

2021: Nachwuchswertung Baskenland-Rundfahrt

2019: Gesamtwertung und eine Etappe Hammar Stavanger

2019: eine Etappe Polen-Rundfahrt

2018: Mannschaftszeitfahren Tour de l’Avenir

Wout van Aert

Geburtsdatum, -ort: 15. September 1994, Herentals

Nation: Belgien

Körpergewicht: 78 kg

Team: Jumbo-Visma

Fahrertyp / Stärken: Allrounder

Größte Erfolge:



2021: Silber beim Olympischen Straßenrennen

2016, 2017, 2018: Weltmeister Cross-Weltmeister

2020: Mailand–Sanremo

2020: Strade Bianche

2021: Gent–Wevelgem

2021: Amstel Gold Race

2022: Omloop Het Nieuwsblad

2019, 2020, 2021: Etappen Tour de France

2020, 2021: Silber WM-Einzelzeitfahren

2020: Silber WM-Straßenrennen

Mark Cavendish

Geburtsdatum, -ort: 21. Mai 1985, Laxey / Isle of Man

Nation: England



Spitzname: „Manxman“

Spitzname: „Manxman"

Körpergewicht: 70 kg



Team: Quick-Step Alpha Vinyl Team

Team: Quick-Step Alpha Vinyl Team

Fahrertyp / Stärken: Sprinter

Größte Erfolge:



Olympische Spiele

2016: Silbermedaille Omnium (Bahnrad)

UCI-Weltmeisterschaften

2011: Straßenrennen

2005, 2008, 2016: Madison (Zweier-Mannschaftsfahren)

Klassiker

2009: Mailand–Sanremo

Grand Tours

2008-2021: 34 Etappen Tour de France

2008-2022: 16 Etappen Giro d’Italia

2010: 3 Etappen Vuelta a España

2011, 2021: Grünes Trikot Punktewertung Tour de France

2013: Rotes Trikot Punktewertung Giro d’Italia

2010: Grünes Trikot Punktewertung Vuelta a España

Tadej Pogacar

Geburtsdatum, -ort: 21. September 1998, Komenda

Nation: Slowenien

Spitzname: „Pogi“

Körpergewicht:

Team: UAE Team Emirates



Fahrertyp / Stärken: Rundfahrer

Fahrertyp / Stärken: Rundfahrer

Größte Erfolge:



Grand Tours

2020, 2021: jeweils Gesamtwertung, drei Etappen, Bergwertung und Nachwuchswertung Tour de France

Monumente des Radsports

2021: Lüttich–Bastogne–Lüttich

2021: Giro di Lombardia



Olympische Spiele:



2021: Bronzemedaille Straßenrennen

Egan Bernal

Geburtsdatum, -ort: 13. Januar 1997, Bogotá



Nation: Kolumbien



Körpergewicht: 60 kg



Team: Ineos Grenadiers



Fahrertyp / Stärken: Bergfahrer

Fahrertyp / Stärken: Bergfahrer

Größte Erfolge:



2019: Gesamtwertung Tour de France

2021: Gesamtwertung Giro d'Italia

2019: Gesamtwertung Paris–Nizza 2019

2019: Gesamtwertung Tour de Suisse

Richard Carapaz

Geburtsdatum, -ort: 29. Mai 1993, El Carmelo



Nation: Ecuador



Spitzname: „La Locomotora de Carchi"



Körpergewicht: 62 kg

Körpergewicht: 62 kg

Team: Ineos Grenadiers

Fahrertyp / Stärken: Bergfahrer

Größte Erfolge:

Olympische Sommerspiele

2020: Goldmedaille Straßenrennen

UCI World Tour

2019: Gesamtwertung und zwei Etappen Giro d’Italia

2021: Gesamtwertung Tour de Suisse

Julian Alaphilippe

Geburtsdatum, -ort: 11. Juni 1992, Saint-Amand-Montrond

Nation: Frankreich

Spitzname: „Loulou"



Körpergewicht: 62 kg

Körpergewicht: 62 kg

Team: Quick-Step Alpha Vinyl Team

Fahrertyp / Stärken: Allrounder

Größte Erfolge:



UCI-Straßen-Weltmeisterschaften

2020, 2021: Weltmeister Straßenrennen

UCI WorldTour

2019: Mailand–Sanremo

2018, 2019, 2021: Flèche Wallone

2018: Clásica San Sebastián

2018, 2019, 2020, 2021: sechs Etappen Tour de France

2018: Bergwertung Tour de France

2017: eine Etappe Vuelta a España

Tour de France 2022 – Das sind die deutschen Hoffnungen

22 Teams treten in diesem Jahr bei der Tour de France an, darunter auch das deutsche Team Bora-Hansgrohe. Der deutsche Rennstall musste allerdings einen Rückschlag hinnehmen, da Sprintstar Peter Sagan das Team verlassen hat und nach Frankreich zu TotalEnergies gewechselt ist. Auch die deutsche Tour-Hoffnung Emanuel Buchmann ist 2022 nicht dabei. Nachdem er 2019 Vierter geworden war, musste er 2020 kurz nach dem Start aufgrund eines Sturzes aufgeben. 2021 schaffte er es nur auf Platz 33. Im Frühling 2022 entschied er sich gegen die Tour und stattdessen für den Giro d‘Italia.

Bora-Hansgrohe tritt dafür nun mit Sprinter Sam Bennett an, der bei der Tour de France auch um das Grüne Trikot (Trikot der Sprinter) kämpfen könnte. Experten prognostizieren, dass auch einige Etappensiege in diesem Jahr für Bora-Hansgrohe möglich sein könnten. Auf das Gesamtklassement wird sich Bora-Hansgrohes Fahrer Alexander Wlassow konzentrieren, der 2022 bereits die Gesamtsiege bei der Tour de Romandie und der Valencia-Rundfahrt für sich verbuchen konnte.

Bei einigen Etappen könnte der deutsche Fahrer Maximilian Schachmann seine Chance auf einen Sieg bekommen. Schachmann hat die Gesamtsiege bei Paris-Nizza sowohl im Jahr 2020 als auch 2021 als seine bisher besten Leistungen seiner Karriere zu Buche stehen. Dem Sportinformations Dienst (SID) sagte Team-Manager Ralph Denk vor kurzem: „Wir werden eine Zwei-Mann-Strategie fahren. Sam Bennett ist für den Sprint und Aleksandr Wlassow für die Gesamtwertung vorgesehen.“

Auch Nils Politt dürfte heuer voraussichtlich für Bora-Hansgrohes Tour de France-Team nominiert werden. Im Jahr 2021 gewann Politt die 12. Etappe der Tour de France sowie die Gesamtwertung der Deutschland Tour. 2022 konnte er Deutschlands ältestes Eintagesrennen „Rund um Köln“ für sich entscheiden. Die bisherigen Gewinner der Tour de France in der Übersicht.

Tour de France – die Bedeutung der Trikots

Gelbes Trikot („maillot jaune“) | Gesamtwertung: Das wichtigste Trikot der Tour de France ist das Gelbe Trikot, das der Führende der Gesamtwertung trägt. Das ist jener Fahrer mit der insgesamt geringsten Fahrzeit. Wer auch nach der letzten Etappe die kürzeste Gesamtzeit auf seinem Konto hat, gewinnt die Gesamtwertung.



Grünes Trikot („maillot vert“) | Trikot der Sprinter: Bei allen Zwischensprints und Zielankünften werden Punkte vergeben, die über den Träger des Grünen Trikots entscheiden. Bei Punktgleichstand zählt die Anzahl der Etappensiege, anschließend die siegreichen Zwischensprints und im letztmöglichen Fall das Gesamtklassement.



Weißes Trikot mit roten Punkten („Maillot a pois“) | Bergtrikot: Das weiße Trikot mit roten Punkten wird bei der Tour de France an den besten Kletterer im Feld vergeben. Punkte für die Bergwertung gibt es nach jedem Gipfel, wobei die Höhe der Vergabe vom Schwierigkeitsgrad abhängt.



Weißes Trikot („maillot blanc“) | Nachwuchsfahrer: Das Weiße Trikot der Tour de France trägt der beste Nachwuchsfahrer, das seit 1975 an den besten Jungprofi vergeben wird. Diese Wertung umfasst in jedem Jahr alle Fahrer, die im Jahr der Tour höchstens 25 Jahre alt sind. Hier zählt wie beim Gesamtklassement die komplette addierte Zeit aller Etappen. Es gibt noch weitere interessante Details über alle Trikots bei der Tour de France.

Tour de France 2022 – Die TV-Übertragung

Live und kostenlos übertragen Eurosport 1 und ARD alle Etappen der Tour im Free-TV. Da sich SportA, die Sportrechteagentur von ARD und ZDF, mit der Amaury Sport Organisation (ASO) über eine entsprechende Vereinbarung verständigen konnte, sendet die ARD täglich in Echtzeit im Ersten – unter der Woche voraussichtlich von 16:05 bis 17:25 Uhr.

Umfangreichere Ausstrahlungen gibt es jeweils am Wochenende und bei Bergetappen. Abschnitte, die im Ersten nicht zu sehen sind, zeigt die ARD auf ONE je eine halbe Stunde nach Etappenbeginn. Auch online kann den Radstars über die Schulter geblickt werden: Auf www.sportschau.de oder in der ARD Mediathek werden in der gesamten Zeit alle Etappen der Tour de France live im Stream angeboten werden.

Hauptverantwortlich für die Tour de France innerhalb der ARD ist der Saarländische Rundfunk. Neben dem öffentlich-rechtlichen Anbieter zeigt auch Eurosport täglich Live-Streams der Tour de France. Das gesamte Streaming-Programm des Sport-Senders lässt sich außerdem bei DAZN verfolgen. Auch für die Übertragung der Tour de France der Frauen von 24. bis 31. Juli 2022 sicherte sich die ARD umfassende Streaming- und Nachverwertungsrechte.