Protest-Blockade auf der Straße: Unterbrechung bei zehnter Etappe der Tour de France

Eilmeldung von IPPEN MEDIA. (Symbolbild) © IPPEN MEDIA

Chaos bei der Tour de France. Durch einen Protest kam es zur Blockierung der Rennstrecke und damit zur Unterbrechung der zehnten Etappe.

Morzine - Bei der zehnten Etappe der Tour de France kam es zu einer unerwartete Unterbrechung, die durch eine Gruppe prostierender Personen ausgelöst wurde. Etwa 37 km vor dem Ziel in Megève in den Savoyer Alpen musste das Rennen pausiert werden. Mehrere Personen zündeten bengalische Feuer und blockierten die Straße, so dass die Athleten nicht weiterfahren konnten.

Die Rennleitung forderte die Fahrer zum Anhalten auf, die Etappe soll bald mit den zuvor bestehenden zeitlichen Entfernungen fortgesetzt werden.

Für den deutschen Fahrer Lennard Kämna kam die Zwangspause zu einem äußerst schlechten Moment. So befand sich der 25-Jährige vor der Unterbrechung in aussichtsreicher Position in einer Spitzengruppe.

Bei der Tour de France gab es 35 Kilometer vor dem Ziel einen Zwischenfall von Demonstranten. © Screenshot/Eurosport/Twitter/@pianolisko

Nach etwa zehn Minuten war die Strecke wieder komplett frei, die Demonstranten wurden zuvor entfernt und die Straße gesichert. Die Etappe wurde wie angekündigt mit den zuvor bestehenden zeitlichen Abständen fortgesetzt. (ajr)