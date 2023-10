Haching kassiert erste Auswärtsniederlage - Vollath-Ersatz Heide (17) bei MSV-Siegtreffer machtlos

Markus Schwabl versucht immer wieder, über die rechte Seite Druck zu machen. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Buriakov

Jetzt hat es auch die SpVgg Unterhaching erwischt. Der Aufsteiger kassierte in Duisburg die erste Auswärtsniederlage. Der Ticker zum Nachlesen.

10. Spieltag der 3. Liga: MSV Duisburg gegen SpVgg Unterhaching 1:0 (0:0)

Tabelle: Die Zebras übergeben die Rote Laterne bis mindestens morgen an Freiburg. Haching bleibt Siebter.

Der Ticker vom Spiel in der Schauinsland-Reisen-Arena zum Nachlesen.

Duisburg/Unterhaching – Wer hätte das vor der Saison gedacht? Am heutigen Samstag tritt die SpVgg Unterhaching in der Schauinsland-Reisen-Arena gegen den MSV Duisburg an und ist Favorit. Der Aufsteiger hofft nach vier Unentschieden in der Fremde auf den ersten Auswärtssieg.

Selbstvertrauen müssten die Mannschaft genug getankt haben: Am Mittwoch schickten die Vorstädter Rot-Weiß Essen mit einer 4:0-Packung aus dem Sportpark zurück ins „Revier“. Mann des Tages war Matthias Fetsch, der alle vier Treffer der SpVgg Unterhaching erzielte. Trainer Marc Unterberger rechnet gegen den Tabellenletzten trotzdem mit einer kniffligen Aufgabe: „Es wird keine einfache Partie in Duisburg. Der MSV ist bisher weit hinter seinen Erwartungen zurückgeblieben und will die Kader-Qualität gegen uns endlich auf den Platz bringen.“

Baut die SpVgg Unterhaching ihre Serie aus oder holt der MSV Duisburg den ersten Saisonsieg in der 3. Liga?

Dennoch rechnet sich der 34-Jährige, der mit seinem Team auswärts noch ungeschlagen ist, im Ruhrgebiet etwas aus. „Allerdings wissen wir um unsere Stärken und werden auch in diesem Spiel wieder über unseren Willen und unsere Mentalität kommen. Wir freuen uns auf eine tolle Stimmung und wollen was mitnehmen, auch wenn wir uns nicht als Favorit in diesem Spiel sehen“, sagte Unterberger am Freitag.

Die Gastgeber stehen mit dem Rücken zur Wand und sind nach neun Spielen noch sieglos in der 3. Liga. Schaffen die Zebras die Wende oder bauen die Hachinger die Auswärtsserie auch in Duisburg aus? Anpfiff ist heute Nachmittag um 14 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker.