Dynamo Dresden gegen SpVgg Unterhaching LIVE: Hält Hachings Lauf auch beim Spitzenteam an?

Von: Jörg Bullinger

Mathias Fetsch (r.) traf im letzten Spiel für Haching zum Sieg beim TSV 1860 München. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Heike Feiner

Heute Nachmittag tritt Aufsteiger SpVgg Unterhaching am 18. Spieltag der 3. Liga beim Tabellenzweiten Dynamo Dresden an. Wir berichten im Live-Ticker.

16. Spieltag der 3. Liga: Dynamo Dresden gegen SpVgg Unterhaching

Tabelle: Dynamo hat sieben Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Regensburg. Haching ist mit 25 Zählern Zehnter.

Anpfiff im Rudolf-Harbig-Stadion ist um 16:30 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker.

München/Dresden - Auf die Mannschaft von Trainer Marc Unterberger wartet heute Nachmittag ein absoluter Höhepunkt in dieser Drittliga-Saison. Der Aufsteiger ist im Rudolf-Harbig-Stadion zu Gast und fordert den Tabellenzweiten Dynamo Dresden heraus. Die Hausherren haben in dieser Saison erst ein Heimspiel vor zwei Wochen gegen Jahn Regensburg verloren und sind klarer Favorit.

„Absolutes Highlightspiel für uns gegen eine Mannschaft, die von Beginn weg ganz klar den Aufstieg als Ziel ausgegeben hat“, definierte Haching-Coach Unterberger auf der Pressekonferenz die Rollen der beiden Teams. „Sie haben wie wir nur 14 Gegentore bekommen und sind zu Hause eine unglaubliche Macht. Es wird für uns ein extrem schwieriges Spiel mit einer Zuschauerkulisse, die wir so in diesem Jahr noch nicht hatten.“

SpVgg Unterhaching zuletzt mit zwei Auswärtssiegen - Dresden mit Pleiten gegen Regensburg und Verl

Trotzdem wird der Aufsteiger beim Zweiten der Drittliga-Tabelle mit breiter Brust antreten. Die Vorstädter sind seit vier Spielen ungeschlagen und holten zuletzt zwei Auswärtssiege in Folge beim VfB Lübeck und im S-Bahn-Derby gegen den TSV 1860 München.

Dynamo braucht einen Dreier. Auf die Heimpleite gegen Regensburg folgte vor einer Woche eine 0:1-Niederlage beim Tabellendritten SC Verl. Findet die Mannschaft von Markus Anfang heute wieder zurück in die Spur in Richtung 2. Bundesliga? Oder gelingt Haching der dritte Auswärtscoup in Folge? Anpfiff ist um 16:30 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker. (Jörg Bullinger)