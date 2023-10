FC Ingolstadt gegen SpVgg Unterhaching LIVE: Hält der Aufsteiger die Schanzer auf Distanz?

Von: Jörg Bullinger

Teilen

Markus Schwabl (r.) und die Hachinger reisen mit einem Punkt Vorsprung zum oberbayerischen Derby in Ingolstadt. © IMAGO/Fotostand / Schaefer

Am 12. Spieltag der 3. Liga kommt es zum oberbayerischen Derby zwischen dem FC Ingolstadt und der SpVgg Unterhaching. Wir berichten im Live-Ticker.

12. Spieltag der 3. Liga: FC Ingolstadt gegen SpVgg Unterhaching

Tabelle: Die Schanzer haben 14 Punkte und sind Elfter. Haching hat einen Zähler mehr und steht auf Platz acht.

Anpfiff im Audi Sportpark ist um 14 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker.

Ingolstadt/Unterhaching - Am heutigen Samstag hat es die SpVgg Unterhaching nicht weit. Am 12. Spieltag der 3. Liga tritt der Aufsteiger im Audi Sportpark zum oberbayerischen Derby gegen den FC Ingolstadt an. Tabellarisch gesehen sind die Gäste sogar leichter Favorit.

Auswärts hat die Mannschaft von Trainer Marc Unterberger erst eine Niederlage kassiert. Vor 14 Tagen musste sich das Team aus der Vorstadt beim MSV Duisburg mit 0:1 geschlagen geben. Am vergangenen Wochenende trotzte die blutjunge Mannschaft Zweitliga-Absteiger SV Sandhausen im Heimspiel beim 0:0 immerhin einen Zähler ab.

FC Ingolstadt kann in der Tabelle mit einem Sieg an der SpVgg Unterhaching vorbeiziehen

Bei den Gastgebern ist in der laufenden Spielzeit noch Sand im Getriebe. In den letzten drei Partien blieb die Elf von Ex-Löwen-Dompteur Michael Köllner dreimal ohne Sieg. Einer 0:1-Niederlage in Köln folgte eine 2:4-Heimpleite gegen das Spitzenteam aus Regensburg. Am letzten Samstag retteten die Schanzer nach einem 0:2-Rückstand zumindest noch einen Punkt in Verl.

Haching muss heute und in den kommenden Wochen auf Seppi Welzmüller verzichten. Der Routinier zog sich gegen Sandhausen einen dreifachen Bänderriss zu und fällt länger aus. Gelingt Haching auch ohne Kapitän der nächste Coup oder zieht der FCI mit einem Dreier in der Tabelle am Aufsteiger vorbei? Anpfiff im Audi Sportpark ist um 14 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker. (jb)