Wagner: „Das Pokalaus habe ich komplett alleine verschuldet“ - UHG rehabilitiert sich in der Liga

Sandro Wagner: Nimmt die Pokalpleite auf seine Kappe. © Sven Leifer / Imago

Nach der Blamage im Totopokal macht es die SpVgg Unterhaching beim FC Augsburg II besser. Die Wagner-Elf gewinnt ein ruppiges Regionalliga-Spiel.

Augsburg – Eine turbulente Woche liegt hinter den Hachingern. Mit einer „gemischten Mannschaft“ gab es am Dienstag in der ersten Runde des bayerischen Toto-Pokals das blamable Ausscheiden nach Elfmeterschießen gegen den Bezirksligisten Feuchtwangen. In der Meisterschaft rehabilitierte sich das Team von Trainer Sandro Wagner am Samstag umgehend mit dem Auswärtssieg bei der Reserve des schwäbischen Bundesligisten. In einer hitzigen Partie – die Gastgeber kassierten gleich zwei Platzverweise (71., 88.) – erzielten der früh eingewechselte Boipelo Mashigo (30.) und Patrick Hobsch (53.) die Treffer für den Tabellenführer.

Wagner zog ein ausführliches Resümee: „Ich bin dankbar, Trainer dieser Mannschaft zu sein, in guten wie in schlechten Momenten. Das Pokalaus am Dienstag habe ich komplett alleine verschuldet. Wir werden in der Liga weiterhin mit Demut jedes Spiel angehen.“

Lange warten muss er auf den nächsten Einsatz nicht. Bereits morgen (19 Uhr) wollen die Hachinger ihre tolle Serie von optimalen drei Siegen aus den ersten drei Spielen im Heimspiel gegen den Nachbarn SV Heimstetten fortsetzen. (Klaus Kirschner und Matthias Horner)