Unterberger will schwarze Derby-Serie beenden: „Wir haben 1860 ausführlich analysiert“

Marc Unterberger und die Hachinger fiebern dem Derby am Samstag im Grünwalder Stadion entgegen. © IMAGO/Ulrich Wagner

Endet die schwarze Serie der SpVgg Unterhaching gegen die Löwen? Trainer Marc Unterberger und seine Spieler sind heiß und fiebern dem Derby entgegen.

München/Unterhaching - Mit Respekt, aber auch voller Optimismus blickt die SpVgg Unterhaching auf das Derby beim TSV 1860. „Wir haben die letzten sieben Spiele gegen die Löwen nicht mehr gewonnen, das wollen wir ändern, es wird aber verdammt schwer“, sagte Trainer Marc Unterberger, der 1860 nicht nach der Pokalpleite in Pipinsried beurteilen will: „Da zählt schon mehr der Auswärtssieg in Saarbrücken.“

Untersberger sieht den Kontrahenten in der Favoritenrolle: „1860 ist weiter prominent aufgestellt, unsere Stärke ist die tolle Gemeinschaft.“ Die spielfreie Woche kam den Hachingern gelegen. „Wir haben 1860 ausführlich analysiert, unsere Mannschaft bestens eingestellt, aber grau ist die Theorie: Am Samstag zählt die Praxis, da erwarten uns im Grünwalder Stadion 13.500 Fans, die gegen uns sein werden. Da müssen wir durch und aus der Situation das Beste machen“, betont der Trainer, der neben den Langzeitverletzten auch noch auf die angeschlagenen Maurice Krattenmacher und Boipelo Mashigo verzichten muss. Zur Stimmungsaufhellung hatte Präsident Manfred Schwabl noch eine erfreuliche Nachricht: „Jetzt sind die ausstehenden Gehälter bezahlt worden.“ (KLAUS KIRSCHNER)