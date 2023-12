„Will hier den Klassenerhalt schaffen“: Krattenmacher deutet Verbleib in Haching an

Von: Simon Jacob

Maurice Krattenmacher gehörte im letzten Spiel vor der Winterpause gegen Regensburg zu den Hachinger Aktivposten, konnte sich aber nicht mit einem Treffer belohnen. © IMAGO/Ulrich Wagner

Der Abgang von Top-Talent Maurice Krattenmacher von der SpVgg Unterhaching ist nur eine Frage der Zeit. In diesem Winter wechselt er aber wohl nicht.

Unterhaching – Über 90 Minuten wirbelte Maurice Krattenmacher am Dienstagabend durch die Abwehrreihe des SSV Jahn Regensburg. Allein der ein ums andere Mal stark parierende Gästekeeper Felix Gebhardt verhinderte das erste Saisontor des Youngsters. Für Krattenmacher, der im Sturm den kurzfristig ausgefallenen Mathias Fetsch vertrat, war es bereits der 17. Drittliga-Einsatz in dieser Saison. Auf zwei weitere Profi-Einsätze kam er im DFB-Pokal.

Der Juniorennationalspieler zählt zu den vielversprechendsten Talenten im deutschen Fußball und steht spätestens seit der Saison 2021/22 auf den Wunschzetteln vieler großer Klubs. In der U17-Bundesliga schoss er damals 23 Tore in 20 Einsätzen. Bevor ihn zu Beginn dieses Jahres eine Knieverletzung lange ausgebremste, hatte er in seinen letzten acht Regionalligaspielen vor der Verletzung sieben Torbeteiligungen beigesteuert. Nun findet der 18-Jährige Schritt für Schritt zurück zu alter Form.

Reiht sich Krattenmacher in die Liste der Transfers zu RB Salzburg ein?

Kein Wunder, dass mittlerweile auch RB Salzburg ein Auge auf Krattenmacher geworfen haben soll. Es wäre nicht das erste Mal, dass sich ein SpVgg-Talent dem österreichischen Serienmeister anschließt. In der Vergangenheit wechselten bereits Nationalspieler Karim Adeyemi und Torwart Nico Mantl von Unterhaching nach Salzburg.

Wenn es nach Krattenmacher geht, spielt er aber zumindest noch die Rückrunde für Haching. „Ich will hier den Klassenerhalt schaffen“, sagte das Top-Talent angesprochen auf seine Zukunft, „die Hinrunde war echt gut von uns, wir haben gut gepunktet. Aber jetzt wollen wir in der Rückrunde mindestens genauso gut sein und genauso gut punkten.“

Der Abgang von Krattenmacher, dessen Vertrag noch bis Juni 2025 läuft, ist aber nur eine Frage der Zeit. Zum Geschäftsmodell der Vorstädter gehört, junge Talente auszubilden und zu verkaufen. Krattenmacher, der laut transfermarkt.de mit einem Marktwert von 900 Tsd. Euro der drittwertvollste Spieler der 3. Liga ist, dürfte eines Tages viel Geld in die klammen Kassen der Hachinger spülen. (Simon Jacob)