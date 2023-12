SpVgg Unterhaching gegen Jahn Regensburg LIVE: Punktet Haching erneut gegen den Spitzenreiter?

Von: Simon Jacob

Mit 1:1 startete die SpVgg Unterhaching in Regensburg in die Drittliga-Saison. © IMAGO/Sven Leifer

Heute Abend verabschiedet sich die SpVgg Unterhaching gegen Tabellenführer Jahn Regensburg in die Winterpause. Wir berichten live aus dem Sportpark.

20. Spieltag der 3. Liga: SpVgg Unterhaching - SSV Jahn Regensburg

Tabelle: Haching steht mit 28 Punkten auf Platz acht. Regensburg ist mit 42 Zählern Tabellenführer.

Anpfiff ist um 19 Uhr. Wir berichten live aus dem Hachinger Sportpark.

München – Highlight vor Weihnachten: Zum Abschluss eines äußerst erfolgreichen Jahres empfängt die SpVgg Unterhaching heute Abend den Tabellenführer der 3. Liga. Nach dem Aufstieg aus der Regionalliga Bayern starteten die Hachinger Anfang August in Regensburg (1:1) in die Saison. Vier Monate später dürfen die Vorstädter vor dem erneuten Duell von mehr als dem Klassenerhalt träumen. Mit 28 Punkten haben sie aktuell elf Zähler Vorsprung auf die Abstiegszone. Der Rückstand auf den drittplatzierten SSV Ulm beträgt dagegen lediglich fünf Punkte. Außerdem hat Haching, nach der Absage des Halle-Spiels, eine Partie weniger absolviert als die Konkurrenz.

SpVgg Unterhaching dreht Spiel gegen Münster – Jahn Regensburg seit September ungeschlagen

Mit Regensburg ist das beste Team der 3. Liga im Sportpark zu Gast. Nach einem verhaltenen Saisonstart (zwei Siege aus den ersten sieben Spielen) gewann der Absteiger aus der 2. Bundesliga zehn Partien in Folge. Die letzten beiden Spiele gegen Viktoria Köln (1:1) und in Saarbrücken (2:2) konnten die Rothosen aber nicht mehr gewinnen. Haching siegte am Wochenende nach 1:2-Rückstand noch mit 3:2 gegen Preußen Münster. Von den letzten sechs Ligaspielen verloren die Vorstädter lediglich bei Dynamo Dresden (1:2).

Gegen den Tabellenführer dürfte sich der Aufsteiger, der gerade in der Defensive arg ersatzgeschwächt daherkommt, aber schon mit einem Unentschieden zufriedengeben. Neben den gesperrten Manuel Stiefler und Nils Ortel fehlen auch die verletzten Josef Welzmüller, Timon Obermeier und Benedikt Bauer. „Wir müssen improvisieren und umstellen, das erschwert natürlich die Aufgabe gegen die starken Regensburger, vielleicht gibt es bei uns Überraschungen in der Aufstellung“, sagt Trainer Marc Unterberger, der am Montag seinen 35. Geburtstag feierte. „Jeder Punkt gegen Regensburg wäre für mich ein tolles Geschenk.“ (Simon Jacob)