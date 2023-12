SpVgg Unterhaching gegen Preußen Münster LIVE: Aufsteigerduell um Anschluss ans obere Drittel

Von: Sarah Georgi

Kann die SpVgg Unterhaching die Niederlage gegen Dresden trotz Überzahl vergessen und Zuhause gegen Münster drei Punkte holen? © IMAGO/Oliver Mueller

Heute Nachmittag empfängt die SpVgg Unterhaching den direkten Konkurrenten und Mitaufsteiger Preußen Münster. Wir berichten live aus dem Sportpark.

19. Spieltag der 3. Liga: SpVgg Unterhaching - Preußen Münster

Tabelle: Beide Mannschaften sind punktgleich. Haching ist auf dem 11. Tabellenplatz, Münster direkt darüber

Anpfiff ist um 16:30 Uhr. Wir berichten im Liveticker aus dem Hachinger Sportpark.

München – Im vorletzten Spiel vor der Winterpause wartet auf die SpVgg Unterhaching ein direktes Duell mit dem Tabellennachbarn aus Münster. Beide Mannschaften haben in dieser Saison bislang 25 Punkte geholt. Die Hachinger haben allerdings eine Partie weniger absolviert. Der Sieger kann nicht nur den Vorsprung auf die Abstiegsplätze ausbauen, sondern auch den Anschluss an die Mannschaften in der oberen Tabellenhälfte halten.

„Es ist das viel zitierte 50:50-Spiel, wo es auf Kleinigkeiten ankommt. Wir müssen den Tick besser, den Tick gieriger sein. Zu Hause fühlen wir uns wohler als auswärts. Wir wollen vor Weihnachten so nah wie möglich an die 30-Punktemarke kommen, um ruhige und schöne Weihnachten zu feiern.“, so der SpVgg-Trainer Marc Unterberger in der Pressekonferenz vor dem Spiel.

Haching mit Niederlage gegen Dresden am vergangenen Wochenende – Münster mit einem Sieg und drei Unentschieden in den letzen vier Partien

Die SpVgg Unterhaching musste sich in der vergangenen Woche trotz 50-minütiger Überzahl Dynamo Dresden geschlagen geben. Umso größer durfte nun der Wille sein, dieses Ergebnis mit einem Sieg gegen Münster vergessen zu machen. Bei den Vorstädtern fehlt neben den Langzeitverletzen auch Seppi Welzmüller. Für den Kapitän kommt das Spiel gegen den Mitaufsteiger nach seiner Knieverletzung noch zu früh. Die Elf aus Münster reist mit großen Personalsorgen an. Es fehlen gleich mehrere wichtige Spieler verletzungsbedingt oder sind gesperrt.

Schafft Haching im neunten Heimspiel den fünften Erfolg im Sportpark? Oder setzt sich Münster trotz der vielen Ausfälle durch und nimmt drei Punkte mit nach Hause? Anpfiff heute Nachmittag ist um 16:30 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker aus dem Sportpark in Unterhaching. (Sarah Georgi)