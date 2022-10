Viktoria Aschaffenburg gegen SpVgg Unterhaching LIVE: Zieht Haching mit Sieg davon?

Youngster Maurice Krattenmacher (li.) und Torjäger Patrick Hobsch haben am letzten Spieltag zusammen drei der fünf Hachinger Tore erzielt. © Imago Images / Sven Leifer

Die SpVgg Unterhaching kann am heute Abend bei Viktoria Aschaffenburg die Tabellenführung in der Regionalliga ausbauen. Wir berichten im Live-Ticker.

17. Spieltag der Regionalliga Bayern: Viktoria Aschaffenburg gegen SpVgg Unterhaching.

Tabellensituation: Haching ist Spitzenreiter und will den Vorsprung auf Würzburg ausbauen. Die Viktoria steht mit 25 Zählern auf Rang sieben.

Anpfiff im Stadion am Schönbusch ist um 19 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker.

München/Unterhaching – Viktoria Aschaffenburg und die SpVgg Unterhaching eröffnen am heutigen Freitagabend den 17. Spieltag der Regionalliga Bayern. Die Gäste aus der Münchner Vorstadt reisen als Favorit nach Unterfranken und möchten mit dem nächsten Sieg zumindest bis Samstag den Vorsprung auf Verfolger Würzburg auf sechs Punkte ausbauen.

Die Gastgeber tun sich in dieser Saison zu Hause schwer. Aus bisher acht Heimspielen hat die Mannschaft von Trainer Jochen Seitz nur elf Punkte geholt – Rang 17 in der Heimtabelle der Regionalliga Bayern. Auch am vergangenen Wochenende reichte es nicht für drei Zähler und die Viktoria musste sich mit einem Remis gegen den Abstiegskandidat Rain begnügen. Dementsprechend motiviert werden die Aschaffenburger sein, dem Spitzenreiter im Flutlichtspiel heute Abend ein Bein zu stellen.

Viktoria Aschaffenburg gegen SpVgg Unterhaching im Live-Ticker: Haching will Siegesserie ausbauen

Die Mannschaft von Sandro Wagner kämpft mit erheblichen Personalsorgen in den vergangenen Wochen. Trotzdem blickt der Primus auf eine starke Serie zurück. Sechs Spiele ist das Team ungeschlagen, die letzten fünf Partien hat Haching alle gewonnen. Am vergangenen Spieltag hat das Team nach der Pleite der Würzburger Kickers bei der 2. Mannschaft des FC Bayern die Tabellenführung zurückerobert.

Holen die Gäste den siebten Sieg in Folge oder poliert die Viktoria ihre Heimbilanz gegen die SpVgg Unterhaching auf? Anpfiff heute Abend im Stadion am Schönbusch in Aschaffenburg ist um 19 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker.